Von Teresa Berberich

Buchen. Der Schützenmarkt hat begonnen - und damit die RNZ-Leser genau wissen, welches Fahrgeschäft sich lohnt und welches vielleicht nicht für jeden Geschmack ist, haben sich die Redakteure gefragt, wen sie am besten jedes einzelne Geschäft austesten und darüber berichten lassen könnten. Die Antwort ist natürlich: die Praktikantin.

Also habe ich mich auf den Weg gemacht und mich mit Marktleiter Frank Helm auf ein kühles Erfrischungsgetränk getroffen, bevor wir uns ins Getümmel wagten.

Da ich mir als Praktikantin natürlich für nichts zu schade bin, aber trotzdem noch nach der ersten Fahrt bei Sinnen sein wollte, begann meine Adrenalinreise mit einem netten Einstieg ...

> Kinderkarussell: Besonders die Auswahl der verschiedenen Fahrzeuge sticht beim Kinderkarussell hervor: Von der Pferdekutsche, über Flugzeuge bis hin zum Feuerwehrauto, für jedes Kind - oder auch junggebliebenes Kind, wie mich - ist etwas dabei. Allerdings sollte man schnell sein, sonst könnte das favorisiert Gefährt bereis vergeben sein.

> Kaleidoskop: Zugegeben, ich bin kein Fan davon, laufen zu müssen. Aber im Kaleidoskop lohnt sich jeder Schritt, da nicht jeder Schritt so ist wie der nächste. Durch eine verzerrende Brille, die am Anfang aufgesetzt werden muss, gibt es den ein oder anderen "Herzklopf-Moment" und all unsere Sinnesorgane werden herausgefordert. Um es richtig erleben zu können, ist es am besten, sowenig wie möglich im Vorfeld über das Kaleidoskop zu wissen.

> Riesenrad: Nach der kleinen Herzattacke im Kaleidoskop musste ich meine Nerven wieder beruhigen und dafür bietet sich nichts besser an als eine gemütliche Runde mit dem Riesenrad. Oben angekommen, wird eine wunderbare Aussicht auf das gesamte Marktgelände geboten und trotzdem kann dort die Ruhe genossen werden.

Foto: Dominik Rechner

> Autoscooter: Was darf auf dem Schützenmarkt natürlich nie fehlen? Der wohl beliebteste Treffpunkt auf dem gesamten Gelände: der Autoscooter. Egal ob Jung oder Alt, wer darauf steht, anderen an die Karre zu fahren und ordentlich durchgeschüttelt zu werden, darf diese Fahrt nicht auslassen. Kleiner Tipp an alle Autofahrer für einen erhöhten Spaßfaktor: Einfach mal vorstellen, die Scooter seien die Autofahrer im Straßenverkehr, die einem sonst den letzten Nerv rauben. Dafür muss man sich auch nicht schämen.

> Ringewerfen: Ringewerfen ist zwar streng genommen kein Fahrgeschäft, aber wenn ich etwas überhaupt nicht kann, dann ist es werfen, vor allem nicht mit dem damit verbundenen Treffen. Aus diesem Grund habe ich die Bude ausprobiert, um herauszufinden, ob sogar jemand mit meinem nicht vorhandenen Talent etwas treffen kann. Die Antwort ist überraschenderweise: Ja!

Wie genau ich das geschafft habe, können wohl selbst Experten nicht herausfinden. Aber eines steht fest, mit dem wohl schlechtesten Wurf meines Lebens - den Ring habe ich in eine völlig andere Richtung gezielt - habe ich tatsächlich etwas getroffen.

Marktmeister Frank Helm bewies Mut. Foto: Dominik Rechner

> X-Flight: Am Ende hat nichts mehr genützt, ich musste mich dem Fahrgeschäft stellen, vor dem ich am meisten Bammel hatte. Zu meinem Glück war ich nicht alleine, denn die RNZ hat es geschafft, Marktleiter Frank Helm persönlich zu überreden, die Riesenschaukel zu testen. Er begutachtet die Fahrgeschäfte, die es auf das Gelände schaffen, nur von außen, aber testet sie nicht mehr selbst.

Also haben wir in den Sitzen des X-Flights Platz genommen und ich war froh, mit meinen Bedenken nicht alleine zu sein.

Ein kurzes "Einschaukeln" bei noch akzeptabler Höhe sollte der Einstieg in eine turbulente Fahrt werden.

Wir schwangen immer weiter in die Höhe und drehten uns dabei um die eigene Achse, bis ich nach der maximal erreichbaren Höhe von 20 Metern Marktleiter Frank Helm laut rufen hörte.

Doch da war es auch schon zu spät, es gab kein Zurück mehr und so mussten wir den Trip über uns ergehen lassen.

Wieder auf festem Boden ging es Frank Helm sichtlich schlecht, während junge Mädchen freudestrahlend aus ihren Sitzen stiegen und meinten: "Später fahren wir noch mal."

Ein zweites Mal wird es wohl für den Marktleiter und mich nicht geben. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass ich nicht auch lachend und sehr stolz die Stufen am Ausgang des X-Flights herabgestiegen bin.

Somit lautet mein Fazit am Ende meiner Reise: Der Schützenmarkt hat für alle Altersklassen und alle Bedürfnisse etwas zu bieten. Egal ob zum Stressabbau beim Autoscooter, bei einer romantischen Fahrt im Riesenrad oder beim Adrenalinrausch mit der Riesenschaukel.