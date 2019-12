Region Buchen. Kliniken, Unfälle, Müll ... und der BVB. Es war viel los rund um Buchen 2019. Der Jahresrückblick.

Tiefe Einschnitte

Dramatisch, katastrophal, erschreckend – wenn es um die finanzielle Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken geht, waren die Botschaften 2019 eindeutig: Rund zwölf Millionen Euro werden als Defizit erwartet. Im Dezember präsentierten die Verantwortlichen um den Klinik-Geschäftsführer Frank Hehn und den Aufsichtratsvorsitzenden, Landrat Dr. Achim Brötel, einen Maßnahmenplan, der die Kliniken aus den dunkelroten Zahlen holen soll. Mit dem Maßnahmenpaket sind jedoch tiefe Einschnitte verbunden: Doppelstrukturen sollen vermieden werden.

Es soll weiterhin eine Grundversorgung an den Krankenhäusern in Mosbach und Buchen geben, jedoch sollen mehrere Fachbereiche zentralisiert werden, sodass sie für den Kreis nur noch an einem Standort vorgehalten werden. Besonders bewegt die Menschen, dass es nur noch in Buchen eine Geburtsstation geben soll. Im Plan enthalten ist ein Raumkonzept: Leerstände soll es an beiden Standorten nicht geben. 2020 darf das Defizit 7,7 Millionen nicht überschreiten.

Strickhauptstadt

466 Frauen, Männer und Kinder hatten sich am 29. September auf dem Festplatz in Höpfingen versammelt, um zu stricken – und sich im deutschen Rekordverzeichnis zu verewigen. "Die meisten Personen, die 30 Minuten lang gemeinsam stricken" lautete die Aufgabe, die bravourös gemeistert wurde. Die Idee von Marie Böhrer war im örtlichen Heimatverein auf viel Gegenliebe gestoßen und gemeinsam leistete man Großes. Aus über 50 Ortschaften waren die strickfreudigen Teilnehmer gekommen. Vier Wochen später durften Bürgermeister Adalbert Hauck und seine Mitstreiter dann noch einmal jubeln, als die offizielle Bestätigung des Rekordinstituts für Deutschland aus Hamburg eintraf.

Geburten

Eines von 482 Babys, die 2019 im Kreißsaal in Buchen geboren wurden (Stand: 30.12.), ist der kleine Luca aus Donebach. Mit den stolzen Eltern Marina und Andreas Roos freuten sich die Kinderkrankenschwestern Helga Müller und Dagmar Meidel, Chefarzt Dr. Winfried Munz und Hebamme Jeanette Schuster. Die Geburtenzahl liegt zwar leicht unter der des Vorjahres (514), sie ist im langjährigen Vergleich aber doch erfreulich hoch, wie Chefarzt Dr. Munz herausstellt. Eine gute Nachricht zum Jahresende, denn Babys kann es im Landkreis gar nicht genug geben!

Störstoff ade!

Das Projekt "Restmüllarme Abfallwirtschaft" ist 2019 gescheitert. Störstoffsäcke und Störstofftonnen sind Geschichte, stattdessen wurde in den Pilotgemeinden Buchen, Hardheim und Rosenberg wieder die Restmülltonne eingeführt. Gründe für die Einstellung des Pilotprojekts sind deutlich erhöhte Entsorgungspreise: Die "Restmüllarme Abfallwirtschaft" würde sich schlicht nicht rechnen.

Beispielsweise hat China die Importe von Sekundärrohstoffen nahezu vollständig eingestellt. Zudem war das System in der Bevölkerung nicht sonderlich beliebt – vor allem, da die Bioenergietonne in den warmen Monaten zum Himmel stank. Diese bleibt den Bürgern jedoch erhalten und wird 2020 im gesamten Landkreis eingeführt. Allerdings soll sie einen Biofilterdeckel bekommen ...

Schulen

Mit einem "Baggerbiss" wurde im September der Beginn der Erweiterungsmaßnahme am Burghardt-Gymnasium Buchen gefeiert. Die BGB-Erweiterung ist das größte Bauprojekt in der Geschichte der Stadt. In das Großprojekt, das 2022 fertiggestellt sein soll, werden über 22 Millionen Euro investiert. Durch den Umbau soll das BGB für zukünftige Schülergenerationen fit gemacht werden. Der Umbau findet im laufenden Schulbetrieb statt. Schwierigkeiten wie Kostensteigerungen und Verzögerungen bleiben bei einem Projekt dieser Größe nicht aus.

Einen großen Rückschlag gab es zudem kurz vor Weihnachten: Im Rohbau stürzten rund 150 Quadratmeter Decke ein. Die Gründe sind noch unklar.

Am Ganztagsgymnasium in Osterburken wartet man noch auf den Spatenstich. Denn die angedachte Sanierung des Gebäudes ist aufgrund vorliegender Schadstoffbelastung und höherer Brandschutzanforderungen nicht bezahlbar. Deshalb wurde nun ein Ersatzneubau für das GTO-Hauptgebäude beschlossen, für den die Kosten auf über 25 Millionen Euro geschätzt werden.

Der Wald leidet

Dem Wald im Neckar-Odenwald-Kreis macht wie praktisch allen Wäldern in Mitteleuropa der Klimawandel zu schaffen: Trockenheit sowie übermäßige und lang anhaltende Sommerhitze schwächen die Bäume und begünstigen Schädlinge. Fichten, Tannen, Kiefern, aber auch die als robust geltenden Buchen sterben teils flächig ab.

Besonders heftig hat es den Hettinger Hasenwald getroffen, der bei Erholungssuchenden sehr beliebt ist. Dort mussten im Herbst großflächig Bäume gefällt werden. Der dortige Buchenbestand ist im Schnitt mehr als 150 Jahre alt und viele Bäume waren in so schlechtem Zustand, dass sie nicht mehr gerettet werden konnten.

Eingegriffen wurde nur dort, wo die kranken und toten Bäume eine Gefahr für die Waldbesucher darstellen. Dennoch mussten einige gefällt werden und so gibt es im Hasenwald nun rund 150 Bäume nicht mehr.

BVB war zu Gast

Der 12. Juli 2019 hat sicher seinen festen Platz in der Chronik des FC Schweinberg: Denn die Profis des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund spielten vor 5000 Zuschauern gegen den örtlichen Kreisligisten, der sich trotz der 0:10-Niederlage sehr gut verkaufte. Ex-Nationalspieler Mats Hummels, der sein Debüt im BVB-Dress gab, und Superstar Mario Götze waren bei den Autogrammjägern besonders begehrt. Sie erfüllten die Wünsche ihrer Fans auffallend geduldig und präsentierten sich als Stars zum Anfassen.

Auch außerhalb des Platzes überzeugten die Schweinberger als erstklassige Gastgeber und hervorragende Organisatoren. Und außerdem zeigten sie ein großes Herz: Aus den Einnahmen der einmaligen Partie, zu der sie durch ein Gewinnspiel von Aral gekommen waren, spendeten sie 7000 Euro für den guten Zweck – geteiltes Glück ist doppeltes Glück!

Unfälle

Auf den Straßen des Neckar-Odenwald-Kreises verloren im Jahr 2019 neun Menschen bei schweren Verkehrsunfällen ihr Leben. Die Zahl der Verkehrstoten hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Auffällig ist, dass 2019 alle Opfer männlich waren. Sieben von ihnen waren mit einem Motorrad unterwegs. Bei sechs der neun Unfälle starb der Unfallverursacher, in drei Fällen traf es Verkehrsteilnehmer, die sich vorschriftsmäßig verhalten hatten.

Wie Legosteine

Die Baumaßnahme war ebenso spektakulär wie dringend notwendig: Die Erweiterung des Hardheimer Krankenhauses zog im Januar und Februar die Blicke auf sich. Wie Legosteine wurden die einzelnen Module des Neubaus per Kran an ihren Bestimmungsort bugsiert. Die vier Millionen Euro teure Investition soll die medizinische Versorgung der Menschen in Hardheim und Umgebung verbessern und auf Jahre hinaus sichern.

Käserei eröffnet

Ein voller Erfolg ist die Kirchenkäserei in Sindolsheim, die am 17. Februar den Umzug in die neuen Räumlichkeiten feierte. Zur Neueröffnung strömten über 1000 Besucher herbei, was den hohen Stellenwert zeigt, den die gemeinnützige Genossenschaft von Ursula und Rüdiger Krauth besitzt. Auch wegen der Integrationsfunktion der Käserei, in der zwei Menschen mit Behinderung arbeiten, hat Leader das "Leuchtturmprojekt", so der Vorsitzende der Leaderaktionsgruppe Badisch-Franken Alfred Beetz, mit 200.000 Euro gefördert. Auch die Dietmar-Hopp-Stiftung unterstützte die Käserei mit 100.000 Euro.

Bauern-Protest

Bundesweit, so auch im Neckar-Odenwald-Kreis, haben Landwirte grüne Kreuze aufgestellt, um gegen eine verfehlte Agrar- und Umweltpolitik zu protestieren. Das Fass zum Überlaufen gebracht hat das Agrarpaket der Bundesregierung. Die Landwirte sehen das Paket kritisch, da es große Belastungen und neue Auflagen für die Landwirte mitbringt, weswegen viele um ihre Existenz fürchten. Die Bauern haben Angst, dass jegliche Produktion auf dem Acker und im Stall erheblich erschwert wird. Vor allem die kleineren und mittleren Betriebe machen sich Sorgen.

Die Bauern treibt zudem um, dass sie in der Gesellschaft für den Klimawandel und das Artensterben verantwortlich gemacht werden. Die Landwirte wollen keine Subventionen, sondern vor allem faire Preise. Es frustriert sie, dass die Politik nichts gegen die niedrigen Preise tut. Stattdessen gibt es immer mehr Auflagen. Auch mit Mahnfeuern und Traktoren-Demos machten die Bauern auf ihre Situation aufmerksam.

Halle wird teurer

Es ist eine der bedeutendsten Maßnahmen für Adelsheim und die Region und dementsprechend nicht ganz billig. Die Rede ist von der neuen Sport- und Kulturhalle auf dem Eckenberg, die die alte in die Jahre gekommene Eckenberghalle ersetzen wird. Erst in der Dezember-Sitzung des Adelsheimer Gemeinderats konnte eine präzise Kostenrechnung vorgestellt werden. Ursprünglich war einmal mit 7,7 Millionen Euro kalkuliert worden – allerdings ohne Außenanlage. Zudem wurden Mehrleistungen veranschlagt, die sich natürlich auf die Gesamtkosten auswirken. Somit ergeben sich jetzt recht verlässliche Gesamtkosten in Höhe von 11,5 Millionen Euro. Unser Bild zeigt den aktuellen Stand der Arbeiten. Erst kurz vor Weihnachten konnte das Dach aufgeschlagen werden.

Notfall

Weil der DRK-Kreisverband Buchen zunehmend in personelle Engpässe geraten war und zuletzt sogar "Deckungslücken" mit teuren Personaldienstleistern schließen musste, gewährleistet ab 2020 der Kreisverband Mosbach den Rettungsdienst für den kompletten Kreis.