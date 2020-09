Ein in diesem Jahr etwas kleineres Wikingerfest findet am Samstag, 19. und Sonntag, 20. September, in Adventon, auf der Marienhöhe in Osterburken statt. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Die hart gesottenen Wikinger trotzen sogar der derzeitigen Corona-Pandemie. Das traditionelle Wikingerfest im Histotainment-Park "Adventon", das alljährlich am dritten Septemberwochenende vor einer großen Zuschauerkulisse stattfindet, wird in diesem Jahr zwar ausfallen, doch weil Veranstaltungen und Ausflugsmöglichkeiten in diesem Jahr so rar gesät waren und Händler, Handwerker und Lagergruppen bereits unter akuten Entzugserscheinungen leiden, werden sich am Samstag und Sonntag, 19. und 20. September, trotzdem einige von ihnen auf der Marienhöhe einfinden, um zumindest in einem etwas kleineren Rahmen die Zeit des Frühmittelalters auferstehen zu lassen.

Beim Wikingerfest handelt es sich somit in diesem Jahr nicht um das aus den Vorjahren bekannte große Fest, sondern eher um ein kleines, familiäres Treffen. Ein Dutzend Lager, zahlreiche Händler und Handwerker sowie die Mitglieder des Fördervereins "Die Siedler" werden, Corona-konform über das gesamte Gelände verteilt, den Park beleben, Handwerk und Kampfkunst der Wikinger ausüben und ihre Waren anbieten – jedoch ohne ein festes Veranstaltungsprogramm, Unterhaltungskünstler oder spektakuläre Schaukämpfe. Trotz allem ist das Ganze natürlich durchaus sehenswert.

Natürlich findet daneben auch historischer Baubetrieb statt, und auf den Parzellen der Siedler gibt es – unter Beachtung der gültigen Hygiene- und Abstandsregeln – allerhand zu erleben. "Heiners kleine Schenke" bietet verschiedene Sorten Met an. Park, Café, Biergarten und die Geschäfte sind am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittskarten können zum normalen Museumspreis erworben werden oder unter Telefon 06291/647913 vorbestellt werden.