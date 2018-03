Osterburken. (F) Die Stadtverwaltung plant eine umfassende Sanierung der in den 1970er Jahren gebauten Mehrzweckhalle in Schlierstadt, wie Bauamtsleiter Matthias Steinmacher in der Sitzung des Osterburkener Gemeinderats am Montag informierte. Die Halle dient den Vereinen als Sportstätte und der Bevölkerung als Raum der Begegnung sowie für alle kulturellen Veranstaltungen.

Aufgrund ihres Alters befinde sich die Mehrzweckhalle baulich und energetisch in schlechtem Zustand. Mit der Sanierung, so Steinmacher, wolle man die Halle nun den Erfordernissen der Zeit anpassen. Die Planung sieht vor, die komplette Heizungs- und Lüftungsanlage, die einfach verglasten Fensterfronten und die Eingangstüren auszutauschen. Umkleidekabinen und Duschen sollen ebenfalls energetisch und gestalterisch erneuert werden.

Das erste Ausschreibungspaket beinhalte die Leistungen zur Erneuerung der Heizungsanlage und der Sanitärinstallation. Die Firma Armin Flicker aus Fahrenbach hat für die neue Heizungsanlage das wirtschaftlichste Angebot mit einer Summe von 82.414 Euro abgegeben und erhielt einstimmig den Zuschlag. Sie übernimmt auch die Sanitärinstallation zum Angebotspreis von 49.001 Euro. Wie Steinmacher auf Nachfrage aus dem Gremium sagte, soll mit den Arbeiten im März begonnen werden.

Ortsvorsteher Jürgen Breitinger (Schlierstadt) begrüßte es, dass nunmehr mit der schon seit längerer Zeit geplanten Sanierung der Halle begonnen wird.

Zwei weitere Arbeitsvergaben betrafen ebenfalls den Stadtteil Schlierstadt. Zur Vergabe begrüßte Bürgermeister Galm Diplom-Ingenieur Carsten Sans vom planenden Büro Walter und Partner (Adelsheim), der die Submissionsergebnisse der ausgeschriebenen Gewerke vortrug. So ist die Erneuerung von Wasserversorgungshaupt- und Ortsnetzleitungen inklusive punktueller Kanalerneuerung und Sanierung in der Sonnhalde und im Rathausweg vorgesehen. Der Rat, so Sans, habe richtig entschieden, die Arbeiten über die Wintermonate auszuschreiben und in 2018 einen längeren Ausführungszeitraum von Ende März bis Ende Dezember zu ermöglichen. Dies habe zur Folge, dass die beiden gewerteten Angebote deutlich unter der Kostenberechnung liegen. Von den sechs eingegangenen Angeboten hatte die Firma Konrad-Bau aus Lauda-Königshofen zum Angebotspreis von 576.199 Euro das preisgünstigste Angebot abgegeben. Sie erhielt den Zuschlag einstimmig.

Die Firma Konrad erhielt außerdem den Zuschlag für die Oberflächenerneuerung in Asphaltbauweise inklusive punktueller Kanalsanierung in der Straße Vogelherd zum Preis von 128.247 Euro.