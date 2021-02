Auf diesem Gelände in der Hagerstraße soll das neue Feuerwehrgerätehaus der Osterburkener Wehr mit Übungsturm und 48 Außenstellplätzen entstehen. Die Bäume auf dem Hang wurden bereits abgeholzt. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Die erste von zwei ge-planten Sitzungen des Gemeinderates im Februar fand am Montagabend in der Baulandhalle statt, wo sich das Gremium unter anderem mit drei bedeutenden Punkten befasste: zum einen mit dem Bebauungsplan "Am Finkenhain" sowie dem Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan "Solarpark Hügelsdorf" und zum anderen mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Deshalb waren auch einige Feuerwehrkameraden anwesend, die Bürgermeister Jürgen Galm neben den zahlreich erschienenen Bürgern begrüßte.

Bevor man mit der eigentlichen Tagesordnung anfing, ging der Bürgermeister mit einigen Sätzen auf die Selbstinszenierungsaktion von Neonazis im Dezember auf dem Parkdeck in Osterburken ein. Er hoffte, dass die gemeinsame Stellungnahme zu dieser "unsäglichen Aktion" in der Öffentlichkeit angekommen sei. Man sei bezüglich des Themas sehr sensibilisiert und werde es noch aufarbeiten, was eine gemeinsame Aufgabe sei.

Im Anschluss daran befasste sich der Gemeinderat mit dem Neubau des geplanten Feuerwehrgerätehauses mit Übungsturm und 48 Außenstellplätzen in der Hagerstraße 23. Den diesbezüglichen Sachverhalt erläuterte Bauamtsleiter Matthias Steinmacher. Wie er rückblickend sagte, habe der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19. Oktober letzten Jahres die Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses beschlossen. Der Bauantrag dafür werde nun eingereicht, weshalb der Gemeinderat sein baurechtliches Einvernehmen hierzu erteilen müsse.

Das Bauvorhaben soll, wie Steinmacher sagte, innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ohne Bebauungsplan ausgeführt werden. Nach Paragraf 34 BauGB sei dies zulässig, wenn sich das neue Feuerwehrgerätehaus nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbauten Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfüge und die Erschließung gesichert sei. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssten dabei gewahrt bleiben, zudem dürfe das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden.

Nach den Ausführungen des Bauamtsleiters und einer Wortmeldung erteilte der Gemeinderat einstimmig das Einvernehmen zum geplanten Bauvorhaben.