Osterburken. (pol/van) Einem Hund ist es zu verdanken, dass am Sonntag ein Autodiebstahl verhindert werden konnte. Das berichtet die Polizei.

In einem Anwesen in der Straße "Im Vogelherd" fing der Vierbeiner gegen 4 Uhr an, zu bellen. Die Besitzerin wurde dadurch geweckt und bemerkte schließlich Licht in ihrer Hofeinfahrt. Als die Frau aus dem Fenster schaute, stellte sie fest, dass es sich bei dem Licht um die Rücklichter ihres Fahrzeugs handelte.

Als die Frau ihre Haustüre öffnete, startete eine unbekannte Person den Motor des Fahrzeugs und versuchte aus der engen Einfahrt zu fahren. Dem Unbekannten gelang dies aber offenbar nicht und flüchtete daraufhin zu Fuß. Die Frau verständigte sofort die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis jetzt jedoch ohne Erfolg.

Der Polizeiposten Adelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06291/648770 entgegen.