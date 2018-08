Buchen. (joc) Eine interessante Mischung bietet das Buchener Kino-Open-Air am Wochenende. Am Samstag wird die Tragikomödie "Three Billboards outside Ebbing, Missouri" im Hof der Stadtwerke gezeigt und am Sonntag der preisgekrönte Dokumentarfilm "Unsere Erde 2" mit beeindruckenden Naturaufnahmen. Hier einige Informationen zu den Filmen:

"Three Billboards outside Ebbing, Missouri" (Tragikomödie, USA 2017, FSK 12, 116 Minuten. - Besetzung: Frances McDormand, Woody Harrelson und Sam Rockwell. - Regie: Martin McDonagh).

"Bei der Vergewaltigung ermordet", "Und immer noch keine Festnahmen?", "Wie kann das sein, Polizeichef Wil᠆loughby": Das lässt Mildred Hayes auf die drei Werbetafeln am Ortseingang der Kleinstadt Ebbing schreiben. Monate sind vergangen, seitdem Mildreds jugendliche Tochter vergewaltigt wurde. Der Täter wurde nicht geschnappt, weil, so vermutet die trauernde Mutter, die Polizei lieber Schwarze vermöbelt. Willoughby versucht einen Kleinkrieg mit Mildred zu vermeiden. Doch sie ist ein Eine-Frau-Gottesgericht von eigenen Gnaden ...

Fünf Jahre nach seiner Krimikomödie "7 Psychos" meldet sich Oscar-Gewinner Martin McDonagh ("Brüssel sehen ... und sterben") zurück mit einer weiteren pechschwarzen Komödie, die mit skurrilem Humor und ausgefeilten Figuren auffällt. In einer Art modernem "Der Rosen-Krieg" lässt er einen Streit brutal entgleisen, der sich sich für eine Gemeinde zur Glaubensfrage entwickelt.

"Unsere Erde 2" (Dokumentarfilm, GB/China 2017 FSK 0, 94 Minuten. - Sprecher: Günther Jauch. Regie: Regisseure: Peter Webber, Lixin Fan, Richard Dale.

"One Amazing Day", so der englische Titel, führt den Zuschauer wieder an die fantastische Natur unseres Planeten heran, gewährt einzigartige Einblicke, zeigt unterschiedlichste Tierwesen, ihre Lebensräume und die Pflanzenwelt. Die Kamera fängt dabei so unglaublich gut beobachtete und präzise ausgewählte Situationen und Momente ein, dass man über so noch nie gesehene Details staunen kann und durch den klugen Kommentar auch Zusammenhänge versteht. Dabei werden Kerninformationen und Wissenswertes durch wunderschön konstruierte kleine Geschichten vermittelt. Günther Jauch trägt diese spannend und auch mit einer süffisant eingesetzten Prise Humor vor. Wie auch sein Vorgänger feiert "Unsere Erde 2" erneut die Schönheit, die Artenvielfalt und den Einfallsreichtum der Natur. Das sorgfältig komponierte Sounddesign vermittelt auch die leisesten Geräusche wie das Knistern der Pelze von sich reibenden Affen und lässt den Zuschauer so buchstäblich hautnah dabei sein.