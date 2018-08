Bürgstadt. (rnz) Der Nachbarkreis hat seine bereits bestehenden sechs Mountainbike-Trails in Churfranken um einen siebten erweitert und zudem ein neues Mountainbike-Übungsgelände in Collenberg eröffnet.

Die Strecke des neuen Mountainbike-Trails "BÜ 1" führt vom Bürgstädter Rathaus zur Centgrafenkapelle hinauf, reicht von dort in weiten Schleifen bis in den Stadter Wald oberhalb Eichenbühls und führt von dort aus oberhalb der Erf nach Bürgstadt zurück. Mit 26 Kilometer Tourenlänge bei 620 Metern Höhenunterschied gilt der Trail bei Mountainbike-Fans als mittelschwer. Die Steigungen sind moderat. Mountainbiker sehen in ihm eine "gemütliche Feierabendrunde", die selbst von Familien mit älteren Kindern bzw. mit Jugendlichen ohne größere Schwierigkeiten in etwa drei Stunden zu bewältigen ist.

"Ein großer Teil der Strecke des ,BÜ 1’ führt über befestigte Wege, um die Uphills kräfteschonend zu meistern. Bergab aber führt die Route über abwechslungsreiche Trails mit Wurzelpassagen, Steinfeldern und naturbelassenen Pfaden", beschreibt Stefan Ruprecht von der Sportgruppe "Mountainbike Miltenberg" den "Spirit" der neuen Strecke.

Ein besonderes Schmankerl für Mountainbikefahrer ist die Fun- und Übungsstrecke des neuen Bikeparcours in Collenberg. Er ist dem dortigen Trail "CO 1" angegliedert. Stefan Ruprecht: "Dieses Mountainbike-Übungsgelände ist als Spielwiese für Jung und Alt gedacht. Hier können die eigenen Fertigkeiten auf dem Rad spielerisch verbessert werden. Dafür gibt es eine Jumpline, eine Pumpline, Holzstämme zum Balancieren und vieles, vieles mehr. Durch die Mischung der verschiedenen Lines ergeben sich immer neue Trainingsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Langeweile ist hier ein Fremdwort."

Das Gelände des neuen "CO-1-Bikerparcours" befindet sich am Ende der Neustadtstraße in Collenberg. Die bereits bestehende Mountainbike-Rundstrecke "CO 1" gilt unter Mountainbikern aufgrund ihrer zahlreichen Herausforderungen als anspruchsvoller Trail. Die sehr abwechslungsreiche Strecke verläuft in zwei sich kreuzenden Schleifen durch die Wälder und Wiesentäler bei Collenberg und bietet dabei immer wieder schöne Blicke ins Maintal. Klaus Flechsenhar: "Die Länge der Runde setzt Kondition voraus. Dafür hat der ,CO 1’ aber Adrenalin- und Fun-Garantie. Wem der ,CO 1’ mit seinen beiden Schleifen zu lang wird, der kann jede der beiden unabhängig voneinander befahren und sich so seine Kräfte einteilen."

Dank den vielen Aktivitäten der Sportgruppe "Mountainbike Miltenberg" - in enger Zusammenarbeit mit den Planungsbehörden - lohnt sich Churfranken auch für Walldürner Mountainbiker, um ihren Sport auszuüben. Die Vielzahl und Variabilität, aber auch die spannenden Streckenführungen mit spektakulären Talblicken machen die sieben Churfranken-Trails bei Mountainbikern überregional beliebt. Jährlich kommen inzwischen zahlreiche Gäste gezielt wegen der Möglichkeiten im Mountainbikesport nach Churfranken.

Relevante Informationen über den neuen "BÜ 1" und seine sechs Schwesterstrecken gibt es in der Churfranken-Broschüre "Die schönsten Mountainbike-Touren unserer Region" unter www.churfranken.de im Internet sowie ausgedruckt und kostenfrei in der Churfranken-Geschäftsstelle in Miltenberg.

Info: Die "Laubritter-Bike-Tour" der Radsportgruppe "Mountainbike Miltenberg" findet am Sonntag, 14. Oktober, statt. Informationen unter www.mountainbike-miltenberg.de im Internet.