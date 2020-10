Bei einem Unfall in der Steinbacher Straße bei Mudau verstarb der 68 Jahre alte Audi-Fahrer am Unfallort. Foto: Jana Schnetz

Mudau. (pol/ahn) Gleich zweimal hat es am heutigen Freitag bei Mudau gekracht. Während der eine Unfall tödlich verlief, ging der andere glimpflich aus.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr in der Steinbacher Straße bei Mudau zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der 68-jährige Fahrer einer Audi-Limousine starb. Die Limousine kam aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Milchlastwagen.

Durch den Aufprall erlitt der 68-Jährige tödliche Verletzungen und starb an der Unfallstelle. Der Fahrer des Milchlastwagens blieb unverletzt. Der Sachschaden soll insgesamt circa 25.000 Euro betragen.

Die Steinbacher Straße war während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis 13.45 Uhr voll gesperrt. Neben mehreren Fahrzeugen der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße L2311 zwischen Schloßau und Kailbach. Hier kam ein Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich danach selbst befreien, die 66-jährige Beifahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Beide wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro. Die Unfallursache ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Buchen ermittelt noch.

Update: Freitag, 9. Oktober 2020, 15.23 Uhr