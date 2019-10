Mudau. Zum 14. Mal veranstaltet der Förderverein des TSV Mudau den Odenwälder Herbstlauf, der am Mittwoch, 3. Oktober, unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger stattfindet. Der Herbstlauf hat sich zu einem überregionalen Laufevent entwickelt. Die Laufkategorien Halbmarathon (21,1 Kilometer), zehn Kilometer und fünf Kilometer sowie die zehn Kilometer lange Walkingstrecke durch den herbstlichen Odenwald und nicht zuletzt der Bambinilauf im Odenwaldstadion werden wieder viele anlocken. 2017 konnten erstmals mehr als 1000 Teilnehmer im Odenwaldstadion begrüßt werden.

Nach dem Start im Mudauer Odenwaldstadion werden die Teilnehmer auf Asphalt und Pflasterbelag den Ortskern durchqueren und sich über das Quellgebiet des Mudbaches in den Neuhofwald verabschieden. Vorbei an der Neuhofhütte und der Schloßauer Marienkapelle führt die Halbmarathonstrecke nach Mörschenhardt, wo herrliche Ausblicke in den hessischen und bayerischen Odenwald am Hochpunkt der Strecke warten.

Über das Hochplateau des Donebacher Neuhofs, wo die 360 Meter hohen Sendemasten standen, geht es zurück in den Neuhofwald, vorbei am Golfplatz und über den Unteren Römerweg zum Ziel im Odenwaldstadion. Fünf Verpflegungsstationen, das Rote Kreuz und Freiwillige Feuerwehr garantieren eine optimale Versorgung. Die ebenfalls amtlich vermessene Zehnkilometerstrecke ist eine abgespeckte Version der Königsdisziplin, während der Fünf-Kilometer-Lauf eine andere, aber dennoch ebenfalls reizvolle Streckenführung aufweist.

Die Königsdisziplin über 21,1 Kilometer konnte im vergangenen Jahr Fabian Englert mit einer Zeit von 1:20:25.4 für sich entscheiden. Bei den Frauen gewann Heike Volkert mit 1:27:54.2. Beim Zehn-Kilometer-Lauf setzte sich Julien Grunert mit 35:14.5 durch, während Erna Hemberger die Frauenkonkurrenz mit 44:59.8 dominierte. 16:32.0 benötigte Manuel Götz vom TSV Götzingen bei seinem Sieg im Fünf-Kilometer-Lauf. Hier entschied Andrea Linke aus Buchen die Frauenkonkurrenz mit 23:20.1.

Online-Anmeldungen sind unter www.odenwaelderherbstlauf.de möglich. Dort sind auch alle Infos zum Lauf᠆event sowie Bildmaterial, Siegerlisten und weiteres abrufbar. Anmeldungen können auch telefonisch bei Turnierorganisator Rolf Mechler unter Tel. 06284/95147 vorgenommen werden.

Die wichtigsten Informationen zum Odenwälder Herbstlauf am Mittwoch, 3. Oktober: Start und Ziel ist das Odenwaldstadion Mudau. Es gelten folgende Startzeiten: 9.25 Uhr: Halbmarathon; 9.27 Uhr: Bambinilauf; 9.40 Uhr: zehn Kilometer Walking; 9.50 Uhr: Fünf-Kilometer-Lauf; 9.55 Uhr: Zehn-Kilometer-Lauf. Die Anmeldungen sollten bis einschließlich heute, Montag, vorgenommen sein. Nachmeldungen sind auch am Lauftag bis 8.45 Uhr in der Odenwaldhalle noch möglich. Das Zeitnahmeende für alle Läufe ist auf 12.30 Uhr festgelegt. Sofort im Anschluss daran findet in der Odenwaldhalle die Siegerehrung statt.

Für den Herbstlauf sind Straßensperrungen nötig: Die Streckenführung orientiert sich, bis auf die Strecke von fünf Kilometern, an den Laufstrecken der vergangenen Jahre und wird Straßensperrungen erforderlich machen.

Der Halbmarathon sowie der Zehn-Kilometer-Lauf starten im Odenwaldstadion, führen durch die Jahnstraße und Fettigstraße in den Mudauer Ortskern und von dort durch die Pfaffengasse ins Baugebiet Weller. Über Industriestraße und Rödlesweg geht es in das Waldgebiet des Mudauer und Schloßauer Neuhofs.

Zurückkommen werden die Sportler über den Buchweg, die Fettigstraße, Talstraße und Dr.-Humpert-Straße. Von dort geht es über die Straße Am Graben in die Langenelzer Straße und zurück durch den Ortskern sowie die Jahnstraße in das Odenwaldstadion.

Für den Halbmarathon müssen die Gemeindeverbindungsstraße Schloßau - Mörschenhardt sowie verschiedene Straßen in Mörschenhardt selbst kurzzeitig gesperrt werden. Aus organisatorischen Gründen hat der Fünf-Kilometer-Lauf eine vollkommen neue Streckenführung erhalten. Er führt vom Odenwaldstadion durch die Fettigstraße, den Znaimer Weg und die Kolpingstraße zur Kreisstraße in Richtung Steinbach und von dort ins Gewann Buch und zum Römerweg. Zurück geht es durch den Buchweg ins Odenwaldstadion.

Für den Durchgangsverkehr Richtung Steinbach und Rumpfen wird eine Umleitungsstrecke über den Arthur-Grimm-Weg eingerichtet. Wie in jedem Jahr wird es bei dieser Großveranstaltung zu Behinderungen kommen. Der Veranstalter bittet die Angrenzer an die betroffenen Straßen ihre Fahrzeuge außerhalb der gesperrten Bereiche zu parken, sofern eine Abfahrt zwischen 7 und 13 Uhr geplant ist. Ab spätestens 13 Uhr werden alle Strecken wieder frei sein.