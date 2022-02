Von Andreas Hanel

Adelsheim. Eng und fürchterlich niedrig ist es", meint Frank Berkenhoff, der seit Oktober 2020 das Amt des Landesbetriebs Vermögen und Bau in Heilbronn leitet, über die Räumlichkeiten der Justizvollzugsanstalt (JVA) Adelsheim. "Manche Gebäude sind in einem Zustand, in dem wir Gefangene nur mit Skrupel unterbringen", ergänzt Dr. Nikolas Blanke, der in diesem Jahr kommissarischer Anstaltsleiter der JVA ist. Eine Modernisierung, die diese Mängel beseitigen soll, steht im Rahmen eines Masterplans schon seit 15 Jahren im Raum, ohne dass sich jedoch viel getan hat. Nun kommt allerdings Bewegung in die Sache – nicht zuletzt durch die Tatsache, dass die Modernisierung der JVA in Adelsheim im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung fixiert ist. Dort heißt es: "Das Bauprogramm zur Modernisierung von Justizvollzugsanstalten werden wir im Rahmen der haushaltlichen Möglichkeiten fortführen. Das gilt insbesondere für den Jugendvollzug – der Masterplan für die JVA Adelsheim wird umgesetzt."

"Einen hohen zweistelligen Millionenbetrag", wie Berkenhoff verlauten lässt, müsste die Landesregierung für die Modernisierung der JVA in die Hand nehmen – und das nur für den ersten von zwei oder drei geplanten Abschnitten. Dass sich diese Investition lohnt, davon ist Berkenhoff überzeugt. "Die JVA in Adelsheim ist als Einrichtung für den Jugendvollzug einmalig in Baden-Württemberg."

Und auch für Adelsheim selbst ist die JVA von herausragender Bedeutung, schließlich ist sie "nach wie vor größter Arbeitgeber in der Stadt", wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt informiert. Abgesehen davon sei sie durch den traditionellen Weihnachtsmarkt in der ehemaligen Gärtnerei auch ein Gewinn für die Stadt. "Die Stadt freut sich, dass durch die längst überfälligen Modernisierungsmaßnahmen die Haftbedingungen in der JVA verbessert werden", so Bernhardt.

Frank Berkenhoff. Foto: JVA/Photo Studio Vay

Doch bis die ersten baulichen Verbesserungen zu sehen und für die jungen Gefangenen erlebbar sind, werden noch einige Jahre ins Land gehen – das Großprojekt befindet sich noch in einer "ganz frühen Phase", so Berkenhoff.

Wobei die ersten Anfänge bereits getätigt sind. "Durch den Koalitionsvertrag haben wir tollen Rückenwind bekommen", sagt Frank Berkenhoff, während Blanke ergänzt: "Der Koalitionsvertrag gibt uns Mut, wir sind sehr zuversichtlich." Zwischenzeitlich waren bereits Fachplaner an der JVA vor Ort, die eine Machbarkeitsstudie durchgeführt haben. Außerdem wurden "mögliche Raumprogramme besprochen", erklärt Berkenhoff.

Nun heißt es, gegen Jahresmitte ein Planungsteam zusammenzustellen. Ab der zweiten Jahreshälfte geht es dann vor allem um die Hürde der Finanzierung. Geplant ist, dass der erste Bauabschnitt der Modernisierung in den Landeshaushalt 2025/26 aufgenommen wird. Und das bedarf einiger Vorbereitungen. Ein Jahr vor der Verabschiedung des Haushalts muss die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung stehen. "Dafür brauchen wir rund eineinhalb Jahre", lässt Berkenhoff wissen. Ende 2023 soll dann die Planung haushaltsreif sein.

Im Rahmen der Planungen wurde indes eine wichtige Frage schon geklärt: Ertüchtigung oder Neubau? Sollen die Gebäude der JVA saniert werden oder abgerissen und neu aufgebaut werden? "Grundsätzlich streben wir Sanierungen an", wie Berkenhoff mitteilt. In diesem Fall sei das nicht möglich, da die Gebäude strukturell nicht mehr geeignet sind. So hat man sich für die Variante mit dem Neubau entschieden. Das bringt einige Vorteile mit sich. "Die Anlage stammt aus den 70er Jahren", berichtet er. "Heute brauchen wir ganz andere Standards, zum Beispiel sind heutzutage die Zellen größer." Auch im Hinblick auf die Modernisierung der Gebäudetechnik und des Brandschutzes sei es von Vorteil, neu zu bauen. Die neuen Gebäude sollen höchste energetische Anforderungen erfüllen – etwa durch die Installation von Fotovoltaikanlagen auf den Dächern.

"Konkret sollen alle Haftgebäude, die in den 70er Jahren entstanden sind, ersetzt werden", informiert Anstaltsleiter Blanke. Bedeutet: "Die Hälfte der Substanz wird neu erstellt", informiert Berkenhoff. So sollen die Unterkunftsgebäude im nördlichen Bereich sukzessive abgebrochen und erneuert werden, während neuere Gebäude wie etwa der Q-Bau bestehen bleiben.

Wie der Neubau konkret aussieht – also ob ein großes oder einzelne kleinere Gebäude für die Wohngruppen entstehen – werde sich noch zeigen, so Berkenhoff. Blanke favorisiert einen großen Baukörper. "Wir wollen ein geschlossenes Gebäude, das aber offen gestaltet ist und luftig wirkt. Den klassischen Knastcharakter wollen wir vermeiden."

Er zieht – hinsichtlich der pädagogischen Aufgabe treffend – den Vergleich zu einer Schule: "Hier wird ja auch nicht für jede Klasse ein Gebäude gebaut." Wie im Klassenverbund an einer Schule soll auch in der JVA ein Treffen zwischen den einzelnen Gruppen ermöglicht werden. "Wenn die jungen Inhaftierten dauerhaft in ihrer eigenen Gruppe bleiben, ist das – gerade auch im Hinblick auf die Sozialisierung – nicht optimal", erklärt der Anstaltsleiter. Die Chance eines großen Gebäudes liege darin, dass die Gefangenen "auch einmal etwas miteinander machen können". Darüber hinaus würden die Abläufe innerhalb "um ein Vielfaches vereinfacht".

Dies sei gerade hinsichtlich des Sicherheitsaspekts wichtig. Denn "wir sind nicht nur für die Sicherheit der Vollzugsbeamten, sondern auch für die der Inhaftierten verantwortlich", so Blanke. Deshalb sei es das Ziel, "die Gewalttätigkeiten zu minimieren". Viele der jugendlichen Inhaftierten, die zum Teil mit 14 Jahren in die JVA kommen, haben entweder selbst Gewalt erfahren oder diese als Lösung kennengelernt. Deshalb "ist auch der Jugendvollzug niemals komplett gewaltfrei", so Blanke. "Aber wir wollen Konflikte und Gewalttätigkeiten so sehr wie möglich vermeiden."

Dr. Nikolaus Blanke. Foto: JVA/Photo Studio Vay

Realisieren lässt sich dieses Ziel zum Beispiel durch eine Verkleinerung der Gruppengröße. "Diese liegt zurzeit bei 40 Insassen pro Hafthaus. Wir beabsichtigen, Gruppen mit zehn bis zwölf Häftlingen zu installieren", erklärt Blanke. Diese Gruppen sollen auch weiterhin eine feste Bezugsperson haben. "Erziehung ist für mich auch immer Beziehungsarbeit." Je größer die Gruppe, desto schwerer sei dies, erklärt der Anstaltsleiter. "Allerdings brauchen wir für eine kleinere Gruppengröße und somit einer größeren Anzahl von Gruppen auch das entsprechende Personal", gibt er zu bedenken.

Dies braucht es auch für die differenzierenden Angebote an der JVA, die natürlich auch im Neubau fortgesetzt werden sollen. Dazu zählen etwa das Projekt "Recreation" für psychisch belastete junge Männer oder das ebenfalls bis in das letzte Jahr von der Baden-Württemberg-Stiftung finanzierte Wohngruppen-Projekt "Positive Peer Culture", das aktuell als "Project Connect" mit Unterstützung der Vector-Stiftung und des Seehauses Leonberg fortgeführt wird. Unterstützung bekommt die JVA dabei auch vom Bezirksverein für soziale Rechtspflege Mosbach, mit dem "eine tolle Zusammenarbeit" besteht, wie Blanke betont.

Indes: Neben den Projekten "gelingt Erziehungsarbeit nur da, wo gute Bedingungen für die Unterbringung und eine gute Umgebung gegeben sind", ist der Anstaltsleiter überzeugt. "Das heißt jetzt nicht, dass jeder Gefangene seinen eigenen Swimmingpool bekommt. Aber eine gute Umgebung ermöglicht es den jungen Männern, an sich selbst zu arbeiten." Gerade die Hafträume machten da einen großen Unterschied.

"Aus unserer Sicht ist eine adäquate Unterbringung für junge Leute, die sich in einem Entwicklungsprozess befinden, an der JVA längst überfällig", betont Blanke. "Deshalb sind wir unglaublich froh, dass das Ganze jetzt wieder Fahrt aufnimmt."

Mit dem Beginn der Baumaßnahme rechnet Berkenhoff allerdings erst "in der zweiten Hälfte 2026". "Das Großprojekt wird sich die nächsten zehn bis 15 Jahre hinziehen", prophezeit er. Und das im laufenden Betrieb. Später sollen noch Teile der Werkstätten abgerissen und erneuert werden. Gleiches war eigentlich für das Küchengebäude geplant, das sich "baulich in einem desaströsen Zustand" befindet, wie Blanke informiert. Deshalb soll bereits in diesem Jahr eine Interimsküche geschaffen werden.

Dies wäre dann ein erster Schritt für die rund 300 Gefangenen in eine bessere Zukunft – zumindest bezüglich der Gegebenheiten vor Ort und damit vielleicht auch bezüglich ihres späteren Lebens.