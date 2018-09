Buchen/Osterburken. (rnz/rl) Wegen Bauarbeiten voll gesperrt wird die Landesstraße L582 zwischen dem Ortsende von Bofsheim und Eberstadt zwischen dem 18. September und 5. Oktober. Auf einer Länge von rund 4,5 Kilometern werden hier Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe am Freitag mit.

Die Arbeiten seien zur Beseitigung von Schäden infolge der Verkehrsbelastung und aus Altersgründen der Fahrbahn dringend erforderlich, hieß es. Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht sollen Schadstellen beseitigt werden. Zur Erhöhung der Tragfähigkeit der Strecke soll zudem eine sechs Zentimeter starke Binderschicht eingebaut werden. Danach wird die neue Deckschicht aufgebracht. Die Gesamtkosten in Höhe von 900.000 Euro trägt das Land Baden-Württemberg.

Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung der L582 durchgeführt werden, teilte das Regierungspräsidium mit. Die Umleitung von Buchen nach Osterburken erfolgt über die B27-Umgehung Buchen bis Buchen-Süd, dann über die L519 Richtung Bödigheim, Seckach, Zimmern bis zum Abzweig der B292 am Tunnel Adelsheim in Richtung Osterburken beziehungsweise Autobahn A81 und in umgekehrter Reihenfolge.

Der Ortsteil Bofsheim kann weiterhin von Osterburken aus angefahren werden. Die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Für die betroffenen Buslinien besteht eine Sonderregelung.