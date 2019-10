Rosenberg-Hirschlanden. (F) Vor rund drei Wochen begannen die Arbeiten an der Neuen Straße (K3906) in Hirschlanden, wo die Firma Weiss (Bad Mergentheim) zwischen der Einmündung der L1095 und dem Ortsende Hirschlandens an einer umfangreichen Straßensanierung arbeitete.

Unter anderem wurden die geplanten Rasengittersteine an der Innenkurve in Richtung Ortsdurchfahrt Hirschlanden eingesetzt, die obere Asphaltschicht auf dem gesamten Streckenabschnitt erneuert und Unebenheiten ausgeglichen. Ebenfalls wurde die Fahrbahn in der Innenkurve etwas verbreitert, um auch bei Gegenverkehr ein sicheres Fahren zu ermöglichen.

Die Arbeiten sind nun abgeschlossen, sodass voraussichtlich am morgigen Mittwoch die Straße wieder freigegeben und die bestehende Sperrung aufgehoben werden kann.