Hettingen. (rüb) "Habt ihr eure Eintrittskarte dabei?", fragt Kirsten Erfurt den Sechsjährigen und seine Mutter im Eingangsbereich des Kindergartens St. Odilia. "Natürlich", antwortet der Junge stolz und präsentiert die von seinen Eltern unterschriebene Bescheinigung. Seit Montag müssen Kindergartenkinder im Land dreimal pro Woche auf eine mögliche Corona-Infektion getestet werden. Zuvor waren die Tests freiwillig. Die meisten Eltern entscheiden sich für die Lollitests, die bei Kindern als angenehmste Form des Testens gilt. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die se Tests anzubieten, um die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten", erklärt Beigeordneter Benjamin Laber von der Stadt Buchen. Denn das Ziel ist klar: Es sollen so viele Kinder wie möglich getestet in den Kindergarten kommen, um die Ansteckungsgefahr für die Spielkameraden und die Erzieherinnen zu minimieren.

Der Kindergartenbesuch ist seit Montag nur noch mit unterschriebener Testbescheinigung möglich. Foto: Rüdiger Busch

Zwar wurden die Kita-Kinder zuvor auch schon getestet, aber auf freiwilliger Basis. Im Hettinger Kindergarten hatte Kirsten Erfurt bereits bei der Einführung der Tests im April an die Eltern appelliert, das Angebot zu nutzen: "Wir sind ein großer Kindergarten mit 85 Kindern und 19 Erzieherinnen, und gerade deshalb war es mir von Anfang an sehr wichtig, dass die Kinder regelmäßig zuhause getestet werden." Ob alle Eltern diesem Wunsch gefolgt sind und die mitgegebenen Tests auch genutzt haben, weiß sie natürlich nicht mit letzter Sicherheit. "Es gab bei uns aber nur ganz wenige kritische Stimmen", berichtet die Kindergartenleiterin, "und wir vertrauen auf das Verantwortungsgefühl der Eltern."

Mit der Einführung der Testpflicht müssen die Kinder oder die Eltern nun dreimal die Woche eine unterschriebene Bescheinigung abgeben, dass das Kind getestet wurde. In Hettingen erfolgt das auf kindgerechte, spielerische Weise: "Das klappt sehr gut, alle hatten das Formular dabei", berichtet Kirsten Erfurt. Klar ist aber auch: Fehlt die Bescheinigung, müssten die Erzieherinnen das Kind wieder nach Hause schicken.

Die Testpflicht gilt zunächst bis zu den Fastnachtsferien. Die Stadt hat frühzeitig reagiert und 50.000 Tests bestellt. "Das reicht bis Mai", verdeutlicht Fachdienstleiterin Anne Rottermann. Die Tests sind sowohl als Lollitests (Wangenabstrich) als auch nasal (Nasenabstrich) verwendbar. Auf Wunsch gebe die Stadt aber auch weiter die Spucktests aus. Für die Eltern sind sie weiterhin kostenlos. Ursprünglich war für die etwas teureren Lollitests eine eventuelle finanzielle Beteiligung der Eltern angedacht gewesen. Da die Stadt die Tests aber relativ günstig besorgen konnte, hat sie von dieser Überlegung wieder Abstand genommen. Zudem übernimmt das Land nun, nach der Einführung der Testpflicht, die Kosten.

Auch wenn die Eltern mit ihrer Unterschrift dafür bürgen, dass sie ihr Kind getestet haben, so bleibt natürlich eine Rest-Unsicherheit: "Deshalb wäre es uns am liebsten gewesen, wenn in den Einrichtungen selbst getestet würde", sagt Laber. Personell und organisatorisch wäre dies aber für die Kindergärten kaum zu leisten, erklärt Kirsten Erfurt.

Kostenlos und dazu so angenehm für die Kleinen wie nur möglich: Stadt und Land tun alles dafür, dass möglichst jedes Kind getestet wird. "Wenn ich mein Kind in den Kindergarten bringe, dann möchte ich mich darauf verlassen, dass die anderen Kinder auch getestet werden", bringt Benjamin Laber auf den Punkt, was viele Eltern seit Monaten beschäftigt. Eine hundertprozentige Sicherheit bieten zwar auch die Selbsttests nicht, aber sie tragen zweifellos dazu bei, dass Infektionsketten unterbrochen werden, dass die Kindergärten offengehalten und damit die Betreuung der Kinder gewährleistet bleibt, verdeutlicht Anne Rottermann. Deshalb appelliert Benjamin Laber an die Familien: "Wenn alle Eltern die Pflicht gewissenhaft umsetzen, dann dann sind auch alle Kinder bestmöglich geschützt!"