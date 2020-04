Wegen des Coronavirus tagte der Seckacher Gemeinderat am Montagabend in der Seckachtalhalle – natürlich mit genügend Sicherheitsabstand. Foto: Liane Merkle

Seckach. (lm) Als weitgehend "fremdbestimmt" bezeichnete Seckachs Kämmerer André Kordmann den Finanzhaushalt für das laufende Rechnungsjahr. Verdeutlicht wurde dies durch die Zahlen in der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates, der am Montag in der Seckachtalhalle tagte.

Der Corona-Pandemie geschuldet, hatte Bürgermeister Thomas Ludwig vorsorglich und mit weitreichenden Vorsichtsmaßnahmen auf das größere Platzangebot der Halle zurückgegriffen. "Der Gemeinderat ist und bleibt das Hauptorgan einer jeden Kommune, und gerade in schlechten Zeiten müssen wir den ,Laden am Laufen‘ halten. Eine Mentalität des ,den Kopf in den Sand stecken‘ würde uns auch nicht weiterbringen", sagte Ludwig in seiner Haushaltsrede.

Wie dem Haushaltsplan zu entnehmen war, verschlechterte sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis um 473.400 Euro. Ursächlich hierfür wurden insbesondere die Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich genannt. Gegenüber der Vorjahresplanung müsse im aktuellen Haushaltsjahr einerseits mit einer deutlichen Erhöhung der Kreisumlage (+ 282.800 Euro) und der Finanzausgleichsumlage (+ 92.400 Euro) gerechnet werden, andererseits mit einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (- 73.100 Euro) und mit der kommunalen Investitionspauschale (- 37.100 Euro).

Wie den Gemeinderatsmitgliedern mit einem umfassenden Zahlenwerk vorgelegt wurde, sieht der Gesamtfinanzhaushalt 2020 Einzahlungen in Höhe von 8.949.200 Euro und Auszahlungen von 11.241.700 Euro vor. Die vorhandene Liquidität nimmt somit von rund 4,4 Millionen Euro um 2,3 Millionen Euro auf voraussichtlich 2,1 Millionen Euro zum Ende des Jahres ab, teilte Gemeindekämmerer Kordmann mit.

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 314.400 Euro (2019: 824.600 Euro), und die ordentlichen Kredittilgungen liegen bei 197.800 Euro und können so aus dem geplanten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts finanziert werden. Bürgermeister Thomas Ludwig: "Eine Kreditaufnahme sieht die Haushaltsplanung für 2020 nicht vor, und somit können wir den Weg des kontinuierlichen Schuldenabbaus auf voraussichtlich 2.148.701 Euro (mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ergibt sich ein Gesamtschuldenstand von 4.944.822 Euro) am Jahresende im Kämmereihaushalt weiter fortsetzen." Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt dann 1193 Euro (Kämmereihaushalt 518 Euro und Eigenbetrieb Wasserversorgung 675 Euro).

Die Finanzplanung für die kommenden Jahre prognostiziert den Haushaltsplan als durchaus positiv, allerdings ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie dabei zu berücksichtigen.

Der Gemeinderat beschloss die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das laufende Rechnungsjahr.

Gleiches galt für den vorgelegten Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Seckach. Demnach enthält der Erfolgsplan Erträge von 532.800 Euro und Aufwendungen von 520.300 Euro. Die Ein- und Ausgaben umfassen je 772.600 Euro.

Kämmerer André Kordmann stellte zudem die bis 2023 anstehenden wichtigsten Investitionen in der Gemeinde Seckach vor. Demnach stehen u. a. an: Erschließung Baugebiet "Steinigäcker-Gänsberg II", Erschließung "Kindertagesstätte Seckach", Neubau Löschwasserbehälter Schulstraße und Waidachshof, Neubau Kindertagesstätte, Blockheizkraftwerk Hallenbad, Kanalerneuerungen, Ortsstraßen mit Gehwegerneuerungen, Erneuerung Industriestraße und Straße Bannholzsiedlung, Neubau Aussegnungshalle Zimmern und Sanierung Aussegnungshalle Seckach.