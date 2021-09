Osterburken. (bg) Besser als erwartet ist die erste Hälfte des Haushaltsjahres 2021 für die Stadt Osterburken verlaufen. Dies wurde bei der Vorlage eines Zwischenberichts in der Gemeinderatssitzung am vorgestrigen Dienstag deutlich. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie seien für die Römerstadt "deutlich nicht so prekär wie im Vorjahr" gewesen, sagte Kämmerer Horst Mechler. Bei den Abweichungen vom Haushaltsplan ragen die gegenüber dem bewusst zurückhaltend kalkulierten Ansatz erheblich höheren Gewerbesteuereinnahmen heraus.

Der 2021er-Haushalt der Stadt Osterburken war vom Gemeinderat im März verabschiedet worden. Im Ergebnishaushalt, der alle dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen enthält, waren ordentliche Erträge in Höhe von 16.556.690 Euro eingeplant, denen Aufwendungen in Höhe von 16.323.850 Euro gegenüberstehen. Im Finanzhaushalt (er enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) wurden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit knapp 15,6 Millionen Euro und die Auszahlungen mit 14,4 Millionen veranschlagt. Allerdings war der Haushaltsplan mit erheblichen Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie behaftet.

In der Gemeinderatssitzung am Dienstag unter Vorsitz von Bürgermeister Jürgen Galm legte der Kämmerer einen Haushalts-Zwischenbericht vor. Wie er dabei deutlich machte, steht die Stadt nach der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2021 finanziell besser da als erwartet. 2021 stehe zwar noch immer im Zeichen der Corona-Pandemie. Deren finanzielle Auswirkungen seien aber "gemessen an der Notwendigkeit staatlicher Kompensationszahlungen für die Stadt Osterburken deutlich nicht so prekär wie im Vorjahr" gewesen.

Im Haushalt haben sich einige Abweichungen gegenüber den Planansätzen ergeben; herausragend ist die Position "Gewerbesteuer". Hier sei wegen befürchteter Auswirkungen der Corona-Pandemie der Einnahme-Ansatz bei der Haushaltsplanung für 2021 "absichtlich recht konservativ veranschlagt" worden. Der bisherige Geschäftsverlauf zeige jedoch, dass man "in der Summe normale Einnahmen" erwarten könne. Die Kämmerei rechne daher mit Mehreinnahmen von rund 750.000 Euro gegenüber dem Ansatz (2,3 Millionen Euro). Damit werde aber auch die Gewerbesteuerumlage um rund 100.000 Euro höher ausfallen; gleichzeitig erhöhten sich die abzuführenden Anteile an die RIO-Verbandsgemeinden um rund 90.000 Euro.

Wie im von Mechler zusammengestellten Überblick über die Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts, die bis zum Jahresende voraussichtlich um mindestens 10.000 Euro vom Planansatz abweichen, aufgelistet wird, kann bei den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke der Schulen mit einem Plus von 99.000 Euro gerechnet werden (der Ansatz lag bei 857.000 Euro). Bei den Einnahmen aus der Grundsteuer werden, resultierend aus der Neuveranlagung von Grundstücken durch das Finanzamt, Mehreinnahmen von 130.000 Euro erwartet (eingeplant waren 915.000 Euro), und die Zuweisungen des Landes für Kindergärten steigen um 137.000 Euro auf voraussichtlich rund 1,4 Millionen Euro.

Zum Thema "Schulen und Kindergärten" wies Mechler darauf hin, dass man die Corona-Hilfsprogramme von Bund und Land zur Verbesserung der digitalen Ausstattung der Schulen vollständig in Anspruch genommen habe. Da es hier eine 100-prozentige Bezuschussung gegeben habe, hielten sich Mehrausgaben und Mehreinnahmen mit je rund 73.000 Euro die Waage. Die für die Schulen bestellten Luftfilteranlagen und CO2-Warner würden mit 55.000 Euro zu Buche schlagen, wobei man von einer Förderung von 50 Prozent ausgehe.

Aus Landesmitteln seien für coronabedingte Einnahmeausfälle im Bereich der Kindergartenbeiträge und der Gebühren für die "Verlässliche Grundschule" rund 47.000 Euro gewährt worden, was jedoch nicht einmal für die bisher angemeldeten Beitragsausfälle der Kindergärten ausreichend sei. Insgesamt liegen die Erträge des Ergebnishaushalts um 1.066.000 Euro über dem Ansatz, während die Differenz bei den Aufwendungen 76.000 Euro ausmacht.

Für den Stadtwald, so Mechler, gehe man davon aus, dass das Planergebnis erreicht werden kann. Bei den Personalkosten seien Wenigerausgaben von rund 100.000 Euro zu verzeichnen, unter anderem wegen der bislang erfolglosen Ausschreibung der Bauhofleiterstelle.

Weiter informierte der Kämmerer mit Blick auf die Investitionstätigkeit der Stadt über eine ganze Reihe größerer und kleinerer Projekte, die bereits umgesetzt wurden oder aber angelaufen sind bzw. bevorstehen. Herausragend dabei ist die an diesem Abend erfolgte Vergabe des ersten Ausschreibungspakets für das neue Osterburkener Feuerwehrgerätehaus.

"Wir können zufrieden sein", kommentierte Bürgermeister Galm den Haushalts-Zwischenbericht, den der Gemeinderat zur Kenntnis nahm.