Kevin Mechler, Leiter Personalmanagement der Firma Gustav Eirich, übergibt die in Eigenleistung produzierten Schutzschirme an Verwaltungsleiter Lothar Beger. Foto: Krankenhausverband

Hardheim/Walldürn. (pm) Die Arbeitsabläufe am Krankenhaus und in den abgeschlossenen Praxen sowie im Geriatriezentrum St. Josef so infektionssicher wie möglich zu gestalten – das genießt beim Krankenhausverband Hardheim-Walldürn seit Wochen oberste Priorität. Vor Kurzem wurde deshalb am Krankenhaus ein von der Hardheimer Hollerbach-Gruppe kostenfrei zur Verfügung gestellter Praxiscontainer in Betrieb genommen.

Diese Initiative ist nur eine von einer Vielzahl an positiven Beispielen. "Parallel zu den ersten Covid-19-Infektionsfällen erfährt der Krankenhausverband eine große Welle an Unterstützung", berichtet Verwaltungsleiter Lothar Beger. Während die Verwaltung permanent am Erkunden neuer Lieferwege für dringend benötigte Schutzausrüstung arbeitet, unterstützten auch die heimischen Unternehmen durch ihre Kontakte und eigene Kapazitäten den Krankenhausverband. So wurden das Krankenhaus und das Geriatriezentrum aus der Metropolregion durch die BASF und durch Procter & Gamble mit dem Braun-Werk in Walldürn großzügig mit Desinfektionsmittel versorgt.

Die Maschinenfabrik Gustav Eirich hat den Verband mit Schutzmaterialien beliefert. Verwaltungsleiter Beger freut sich über das "hohe persönliche Engagement" der dortigen Mitarbeiter, das dafür gesorgt habe, dass dieser Tage die ersten Gesichtsschutzschirme übergeben wurden. "Wir danken allen Spendern für die großzügige Unterstützung, und wir können versichern, dass sie mit den Materialspenden einen nicht unerheblichen Anteil zur Bewältigung der Pandemie beitragen", so Beger, der auch auf eine Reihe weiterer Spenden verweist. So beispielsweise auf eine Initiative von Bernd Stanger, der für die Praxen kostenlos Abtrennungswände gefertigt hat.

Durch ergänzende Materialbeschaffungen über die Logistikwege des DRK-Kreisverbandes und Landeszuteilungen, die über das Landratsamt koordiniert werden, ist derzeit die Versorgung mit Schutzausrüstung am Krankenhaus sichergestellt. Nichtsdestotrotz stelle die Schutzausrüstung eine enorme finanzielle Belastung dar, da die Preise explodiert seien und sich teilweise verzehnfacht hätten. Hinzu kommen natürlich wirtschaftliche Einbußen durch den Wegfall von Operationen. Derzeit zählt das Krankenhaus stationär im Schnitt nur zehn bis 15 Patienten – normal sind es das Doppelte bis Dreifache. "Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht abzuschätzen, da die Erlöse erst zeitversetzt fließen", verdeutlicht Beger.

Hier geht es zum Corona-Abstrich: Die Unternehmensgruppe Hollerbach hat dem Krankenhaus dafür einen Praxiscontainer zur Verfügung gestellt. Foto: Rüdiger Busch

Ab 4. Mai können die Krankenhäuser im Land ihren Betrieb wieder langsam hochfahren. Auch in Hardheim soll dies geschehen – allerdings nach Dringlichkeit und dergestalt, dass nur so viele geplante Operationen durchgeführt werden, dass weiterhin sichergestellt ist, dass jedem Patienten zunächst ein Einzelzimmer zur Verfügung gestellt werden kann, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Zu Verbesserung der Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der Infektion wurde letzte Woche auf Vermittlung der Arnold-Hollerbach-Stiftung durch die Hollerbach-Gruppe ein Praxiscontainer bereitgestellt, der an der Liegendzufahrt platziert wurde. Die Durchführung von Abstrichen auf das Coronavirus wird künftig außerhalb der internistischen Gemeinschaftspraxis nach Terminabsprache in diesem Container durchgeführt, wodurch das Risiko des Einbringens einer Infektion in die Praxis vermindert werden soll, erklärt Internist Dr. Albrecht Rottmann.

Als weitere Vorsichtsmaßnahme wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt im Laufe der letzten Woche alle Bediensteten des Krankenhauses vorsorglich abgestrichen, um auch auf diesem Weg mögliche Infektionsketten auszuschließen. Alle dabei positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Absonderung. Dies erfordert bei den Bediensteten eine besondere Flexibilität bei der Erstellung der Dienstpläne; der Dienstbetrieb ist aber nicht gefährdet.

Seit Beginn der Pandemie gehen die Sicherheitsmaßnahmen am Hardheimer Krankenhaus über die geltenden Empfehlungen hinaus, betont Beger. So arbeitet das Personal inzwischen mit FFP2-Schutzmasken – und zwar in allen Bereichen. "Eine hundertprozentige Sicherheit ist nicht zu erreichen, aber wir tun alles, um das Risiko möglichst gering zu halten", betont Verwaltungsleiter Beger. Er weiß, dass die Hygienemaßnahmen den Mitarbeitern viel abverlangen. Der Aufwand – etwa durch den Wechsel der Schutzkleidung – ist immens.

Für die Patienten bedeuten die Sicherheitsmaßnahmen wie Abstriche, Maskenpflicht oder Einlassbeschränkung aber natürlich auch Einschnitte. Dr. Rottmann wirbt um Verständnis: "Wir müssen diese Maßnahmen treffen, damit wir unserem Auftrag auch in dieser Zeit auf sichere Art und Weise gerecht werden können: Für die Menschen da zu sein!"