Hardheim/Karlsruhe. (rüb) Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe überwacht ab dem 1. Januar an 40 zusätzlichen Standorten im Land die Konzentrationen von Stickstoffdioxid NO2. Einer dieser neuen Messpunkte wird in Hardheim eingerichtet. Darüber informierte Bürgermeister Volker Rohm am Montag den Gemeinderat.

"Immer mehr Kommunen und Bürger haben sich mit der Bitte an uns gewandt, an ihren Wohnorten die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid zu überprüfen", erklärte Eva Bell, Präsidentin der LUBW. Diesen Anfragen habe die baden-württembergische Landesregierung nun mit dem Sondermessprogramm Rechnung getragen: "Die zusätzlichen Messungen der LUBW helfen uns, die Schadstoffbelastung an viel befahrenen innerörtlichen Straßen noch detaillierter zu dokumentieren", so Uwe Lahl, Amtschef im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, das die Sondermessungen der LUBW finanziert.

Die Landesanstalt begann schon im Jahr 2006 mit ersten Voruntersuchungen. Besonders belastete Stellen wurden damals der Reihe nach in einer Prioritätenliste erfasst. Daraus gingen an Ort und Stelle die ersten Überprüfungen der Schadstoffwerte hervor. Die Messpunkte wurden seitdem immer wieder aktualisiert und die Ergebnisse verglichen. Die Gemeinde Hardheim hatte sich schon vor Jahren für die Prioritätenliste angemeldet, wurde aber erst jetzt berücksichtigt.

Die Analyse der LUBW ergab, dass die Grenzwerte des gesundheitsgefährdenden Stickstoffdioxids nie überschritten wurden, wenn die Verkehrsbelastung unter 10.000 Fahrzeugen pro Tag lag. Gleiches galt für Straßenabschnitte, in denen der Wind mit mindestens 2,4 Metern pro Sekunde weht. Diese beiden Größen wurden bei der Auswahl der neuen Messpunkte für das kommende Jahr berücksichtigt. Neben einer hohen Verkehrsbelastung und geringen Windgeschwindigkeiten kam es den Testern auch darauf an, dass Wohnbebauung direkt an die Straße grenzt. Diese Kriterien wurden von der LUBW vor Ort genau überprüft.

In Hardheim wird in der Wertheimer Straße gemessen, vermutlich in unmittelbarer Nähe zum Marktplatz, wo die viel befahrene B27 vorbeiführt. Zunächst sind die neuen Messpunkten nur für drei Monate in Betrieb, erklärte LUBW-Pressesprecherin Tatjana Erkert auf Nachfrage der RNZ. Messpunkte, an denen eine Überschreitung des Jahresgrenzwerts von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft möglich erscheint, sollen dann das ganze Jahr über weiterbetrieben werden. Die übrigen sollen zugunsten von anderen Standorten auf der Prioritätenliste aufgegeben werden.

Gemessen wird mit sogenannten Passivsammlern. Sie bestehen aus einem Glasröhrchen von etwa 7,5 Zentimeter Länge und werden an Straßenlaternen angebracht. Sollte der Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft überschritten werden, muss die Kommune in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium einen Luftreinhalteplan erstellen, in dem festgelegt wird, mit welchen Mitteln die Schadstoffbelastung gesenkt werden soll. Theoretisch wären in einem solchen Fall auch Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge möglich. Zunächst würde jedoch versucht, mit Hilfe von Tempobeschränkungen oder Lkw-Fahrverboten Verbesserungen zu erzielen.

Der Weg hin zu einem Fahrverbot ist lang: Diesel-Fahrer müssen sich also noch keine Sorgen machen, dass ihnen die Einfahrt nach Hardheim bald schon verwehrt werden könnte...