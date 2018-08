Hardheim. (rüb) Die Unterbringung von bis zu 700 Flüchtlingen in der Carl-Schurz-Kaserne, der Dauerstreit um die Windparkpläne oder die Rückkehr der Soldaten nach Hardheim: Der Blick auf die größten Themen zeigt, dass seine ersten vier Jahre als Bürgermeister für Volker Rohm reich an besonderen Herausforderungen und Höhepunkten waren. Vor genau vier Jahren hat er sein Amt angetreten. Wir haben uns mit ihm zum "Halbzeit-Interview" getroffen.

Herr Rohm, die Hälfte der ersten Amtsperiode liegt hinter Ihnen. Wie fällt Ihre Halbzeitbilanz aus?

Die "erste Halbzeit" hat viele Eindrücke hinterlassen, überwiegend positive, aber auch negative. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass man als "öffentliche Person" unter ständiger Beobachtung und Kritik steht. Doch eine meiner Stärken ist der offene Umgang mit Menschen, deshalb belastet mich das wenig.

Inwieweit decken sich die Erwartungen an das Amt mit den gemachten Erfahrungen als Bürgermeister?

Nach 14 Jahren Erfahrung in der Kommunalpolitik war ich ja nicht gänzlich unvorbereitet. Allerdings waren Herausforderungen wie die Flüchtlingsunterbringung oder die emotionale Auseinandersetzung mit der Windkraft so nicht zu erwarten. Aber ich habe schnell gelernt, mich auf neue oder veränderte Situationen einzustellen. Überrascht hat mich die manchmal unsachliche, ja unter die Gürtellinie gehende Anfeindung zu Vorgängen, die ich teilweise von meinem Vorgänger übernommen habe.

Im Interview zu 100 Tagen im Amt haben Sie im Herbst 2014 gesagt: "Ich will als Bürgermeister der Mensch bleiben, der ich zuvor war." Ist Volker Rohm Volker Rohm geblieben?

Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, da müssen Sie Weggefährten und Begleiter fragen, die mich schon damals kannten. Aus meiner eigenen Wahrnehmung würde ich aber behaupten, dass ich mir durchaus treu geblieben bin.

Der Wahlausgang war eng. Sind nach vier Jahren alle Gräben geschlossen?

Es war eine demokratische Wahl, und es gab einen Sieger bereits im ersten Wahlgang. Das bedeutete von Anfang an klare Verhältnisse - jedenfalls für mich wie für alle demokratisch Denkenden. In meinem Fokus standen niemals einzelne Personen und deren Interessen, sondern immer das Gesamtwohl unserer Gemeinde. Das gilt auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.

Welche Themen stellten für Hardheim und den Bürgermeister die größten Herausforderungen dar?

Sicher war die Zuweisung von annähernd 1000 Flüchtlingen praktisch über Nacht gleich zu Beginn meiner Amtszeit eine Aufgabe, die uns alle vor Probleme gestellt hat. Aber wir haben Sie gemeinsam gemeistert, und darauf bin ich sehr stolz. Selbst in Stuttgart und beim Ministerpräsidenten hat Hardheim damals mit seiner Begegnungskultur, zu der auch unsere Verhaltensregeln gehörten, Eindruck hinterlassen.

Was war der größte Erfolg und was die größte Enttäuschung?

Nachhaltig am erfolgreichsten bewerte ich die Wiederbelebung der Carl-Schurz-Kaserne. Natürlich gehen einer solchen Entscheidung viele Kontakte und Anstrengungen voraus. Sie haben sich für Hardheim gelohnt. Die größten Enttäuschungen sind menschlicher Natur und im Umgang miteinander. Wobei sich das zum Glück auf eine nur kleine, überschaubare Zahl begrenzen lässt.

Und was war in den ersten vier Jahren das schönste Erlebnis?

Das waren ganz einfach die vielen Begegnungen mit den Bürgern: Ich durfte viele Menschen kennenlernen, die auf meist unspektakuläre und bescheidene Weise über viele Jahre Leistungen in Vereinen und im Ehrenamt vollbringen, die ich vorher so nicht wahrgenommen hatte. Am nachhaltigsten beeindruckt hat mich der Einsatzwille unserer Rettungskräfte bei Feuerwehren und Rotem Kreuz, aber auch das enorme Engagement um den Erhalt unseres Krankenhauses, die gewachsene Gemeinschaft in Gerichtstetten oder die erfolgreiche Zusammenarbeit der Vereine in Schweinberg, um nur einige Leuchttürme zu nennen.

Kommen wir zu den Sachthemen: Das Aufregerthema Windkraft begleitet Sie fast seit dem ersten Tag. Hoffen Sie auf eine Befriedung der Situation?

Die meisten Menschen haben erkannt, dass Energie das Fundament unseres Wohlstands und unserer Wirtschaftskraft ist. Atomkraft und Kohle führten in Sackgassen. Die Erschließung verfügbarer Energiequellen wie der Windkraft oder aus Solarparks entscheidet über die Zukunft unseres Landes, unserer Kinder. Sich der Notwendigkeit von Maßnahmen zur alternativen Energiegewinnung, teilweise aus rein egoistischen Motiven heraus, zu verweigern, ist meines Erachtens verantwortungslos. Für mich geht es nicht darum, am Ende Recht zu bekommen. Ich setze mich dafür ein, dass auch unsere Gemeinde ihren Beitrag in einem verantwortbaren Rahmen leistet. Ob weitere Anlagen erstellt werden können, hängt dann davon ab, ob die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

Ein Dauerbrenner in Hardheim sind auch die Einkaufsmöglichkeiten: Glauben Sie noch an eine Revitalisierung des Erfaparks?

Eigentlich haben wir ein Luxusproblem: Neben den vorhandenen Märkten von Rewe, Aldi und Norma buhlen weitere Märkte um Hardheim. In Fachkreisen geben allerdings nur wenige dem Erfapark eine Chance, wieder zum zentralen Einkaufsmittelpunkt Hardheims zu werden - zumindest in der derzeitigen Gestalt. Der Gemeinderat möchte dem neuen Projektierer dennoch eine Chance geben. Ob es gelingt, wird sich zeigen.

Ein wichtiger Tag für Hardheim war der 13. Dezember 2016, als bekannt wurde, dass die Kasernenschließung rückgängig gemacht wird. Was bedeutet die Bundeswehr für die Gemeinde?

Die Rückkehr der Soldaten ist für unsere Gemeinde wie ein Sechser im Lotto! Von derzeit noch wenigen Soldatinnen und Soldaten wird der Standort vorbereitet für künftige Aufgaben. Enge und sehr gute Kontakte zur Führung der augenblicklichen Einheit bestehen von Anfang an, noch in diesem Sommer erwarte ich den Besuch von deren Leitung. Wenig spektakulär, dafür aber erfolgsorientiert und stringent läuft alles nach Plan. Deshalb bin ich durchaus zufrieden und zuversichtlich, was die Zukunft Hardheims als Garnisonsgemeinde angeht.

Junge Familien zu halten und anzuziehen, ist für Kommunen von großer Bedeutung. Wie sehen Sie Hardheim auf diesem Sektor aufgestellt?

Das seit Jahren hervorragende Angebot an Betreuungsangeboten für Kinder konnte in den letzten Jahren weiter ausgebaut werden. Qualifizierte Arbeitsplätze, erschwingliche Preise und attraktive neue Wohngebiete machen Hardheim und die Ortsteile gerade für junge Familien interessant. Dazu kommen die gute Versorgung mit Ärzten an unserem Krankenhaus, zwei Schulstandorte mit Entwicklungspotential, ein vielseitiges Vereinsangebot, eine große Verbundenheit der Bevölkerung zur Heimat gepaart mit einer Offenheit gegenüber Neubürgern, eine gute Straßenanbindung an Zentren wie Würzburg, Heilbronn und Aschaffenburg - kurzum: Wir sind auf allen Gebieten gut aufgestellt.

Wo sehen Sie die Schwerpunkte Ihrer Arbeit in den nächsten vier Jahren?

Der Hauptaugenmerk ist neben der Schulentwicklung auf eine sinnvolle und planmäßig gut strukturierte Stadtentwicklung zu richten. Kindergartenerweiterung, Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans und Erweiterung des Krankenhauses sind bereits auf dem Weg, die Modernisierung der Kläranlage steht an, der Flächennutzungsplan wird fortgeschrieben. Ob das alles in vier Jahren zu packen ist ...?

Das heißt, Sie werden 2022 noch einmal antreten?

Nach Ablauf der ersten Amtsperiode werde ich 61 Jahre alt sein - sicher nicht zu alt für eine zweite Amtszeit. Ich arbeite gerne, und ich bin gerne Bürgermeister. Allerdings kostet ein solches Amt auch Kraft. Je nach Verlauf der nächsten vier Jahre kann ich mir durchaus vorstellen, noch einmal anzutreten. Am besten, Sie fragen mich 2022 noch einmal.