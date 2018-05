Der unter großer Mithilfe der Bürger entstandene Dorfplatz von Gerichtstetten wurde am Freitag seiner Bestimmung übergeben. Bürgermeister Volker Rohm (r.) freute sich im Beisein zahlreicher Gäste über das Engagement der Bevölkerung und über den gelungenen Abschluss der erfolgreichen Ortssanierung, in die 4,6 Millionen Euro geflossen sind. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim-Gerichtstetten. (rüb) "Mit der Einweihung des neuen Dorfplatzes krönt Gerichtstetten seine überaus erfolgreiche Ortssanierung und feiert damit einen weiteren Meilenstein in der Dorfentwicklung", unterstrich Landrat Achim Brötel am Freitagnachmittag. Im Beisein zahlreicher Gäste wurde der neu geschaffene Ort der Begegnung seiner Bestimmung übergeben, und er stellte dabei eindrucksvoll unter Beweis, dass sich dort Jung und Alt ebenso in angenehmer Atmosphäre treffen können wie Einheimische und Ortsfremde. Alle Grußredner lobten die gewaltige ehrenamtliche Leistung der Dorfgemeinschaft.

Die Helfer haben beim Bau des Platzes rund 2500 freiwillige Arbeitsstunden geleistet. Dieser wahre "Kraftakt" spiegelt sich perfekt in einem Kunstwerk wider, das das Künstlerehepaar Rolf Hamleh und Ramona Müller-Hamleh eigens für den neuen Dorfplatz geschaffen hat.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt zur Einweihung vom MGV "Eintracht" Gerichtstetten unter Leitung von Dirigent Dieter Kaiser und vom Kinderchor der Grundschule unter der Leitung von Bärbel Mitsch. Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach erinnerte daran, dass bereits zu Beginn der Ortssanierung im Jahr 2005 der Wunsch nach einem Dorfplatz ganz oben auf der Liste gestanden habe. Dank der vielen freiwilligen Helfer sei dieser Wunsch nun in Erfüllung gegangen.

Bürgermeister Volker Rohm stellte die große Bedeutung der nun offiziell abgeschlossenen Ortssanierung für Gerichtstetten heraus und verwies auf eine eigens erstellte Broschüre, in der auch anhand von Fotos der Erfolg des Programms aufgezeigt werde. Insgesamt wurden 4,6 Millionen Euro in die Sanierung investiert. Die Hälfte dieser Summe stammte aus Gemeindemitteln, der Rest aus Fördermitteln von Bund und Land.

"Doch Geld alleine war es nicht, was zum Erfolg geführt hat", betonte Rohm und dankte allen Beteiligten, an der Spitze seinem Vorgänger Heribert Fouquet, Ortsvorsteher Wolfgang Walzenbach, Friedrich Ansmann und Bernhard Popp vom Bauamt, Sanierungsberater Paul Keßler und allen Helfern. Die Dorfgemeinschaft habe "ungeahnte Kräfte freigesetzt", lobte der Bürgermeister und hob den enormen Einsatz der Ehrenamtlichen und den Ideenreichtum des Bürgervereins besonders heraus.

"Kraftakt" nennt sich das Werk des Künstlerehepaars Hamleh. Foto: Rüdiger Busch

Sanierungsberater Keßler zeigte auf, dass Investitionen von 4,6 Millionen Euro angesichts der Größe des Ortes außergewöhnlich hoch seien. Die Gemeinde habe 38 Grundstücke erworben, elf nach der Neuordnung wieder verkauft, zehn befänden sich noch in Gemeindeeigentum, der Rest werde als öffentliche Fläche genutzt. Im Zuge der Ortssanierung gab es 24 Abbrüche von Gebäuden. Der neue Dorfplatz lade zur Begegnung ein und bereichere das öffentliche Leben.

"Wer baut, der glaubt an eine gute Zukunft seiner Heimat", betonte Bundestagsabgeordneter Alois Gerig. Und in der Tat: Ein solcher Zusammenhalt wie er in der Dorfgemeinschaft Gerichtstettens deutlich werde, der zeige, dass der ländliche Raum sehr wohl eine gute Zukunft habe.

Landrat Brötel sprach von einem "absoluten Schmuckstück", das den gesamten Ort nicht nur optisch deutlich aufwerte, sondern - was noch viel wichtiger sei - der Dorfgemeinschaft einen sozialen und gesellschaftlichen Mittelpunkt gebe. Entstanden sei ein Platz für die gezielte Entschleunigung. "Hier soll man sich begegnen, für einen Augenblick die Zeit vergessen, miteinander ins Gespräch kommen, idealerweise über alle Generationen hinweg", sagte Brötel.

Seit 2005 sei in Gerichtstetten mit ganz viel Herzblut der Ortskern saniert worden. Das Ergebnis könne sich absolut sehen lassen - dank einer großzügigen öffentlichen Förderung, eines beispielhaften bürgerschaftlichen Engagements und eines erfahrenen Sanierungsberaters.

Alt-Bürgermeister Heribert Fouquet erinnerte daran, dass ihm bei seinem Amtsantritt vor 20 Jahren die Wünsche aus den Ortsteilen übermittelt worden seien. Ganz oben hätten Bauplätze gestanden - auch in Gerichtstetten. Im Ortskern habe es aber viel Leerstand gegeben und teilweise eine schlechte Bausubstanz. Da andere Fördertöpfe verschlossen blieben, habe sich die Gemeinde für das Landessanierungsprogramm entschieden, und das Interesse sei so groß gewesen, dass die Mittel bald ausgeschöpft waren. "Die gemeinsamen Anstrengungen haben sich gelohnt", sagte Fouquet, "und die Dorfgemeinschaft darf stolz auf das Geleistete sein."

Pfarrer Andreas Rapp freute sich darüber, dass der Platz in der Mitte des Dorfes, direkt bei der Kirche entstanden sei. Anschließend bat er um Gottes Segen für den neuen Ortsmittelpunkt. Mit dem gemeinsam gesungenen "Badner Lied" und einem Stehempfang endete der Festakt.