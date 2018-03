Hardheim. (adb) In bisher elf modernen Gedichten und Texten setzt sich Natascha Bienert mit Glück, Vergebung, den Veränderungen des Lebens, aber auch Pessimismus und der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit auseinander. Zwei ihrer Texte lernten die Gottesdienstbesucher der Hardheimer Pfarrkirche St. Alban bereits kennen - davon einen sogar in der Christmette am Heiligen Abend 2017.

Wie würde sie ihre Texte beschreiben? "Eigene Gedanken werden kunstvoll zu Papier gebracht - ich schreibe einfach drauf los", erklärt die 21-jährige Tochter des in der FG "Hordemer Wölf" sehr aktiven Peter Bienert. 2003 zog die junge Frau mit ihrer Familie in die Erftalgemeinde, 2012 legte sie am Walter-Hohmann-Schulverbund die Mittlere Reife ab. Feste Regeln oder Stilmittel gibt es bei ihr nicht: "Ein Text kann sich zwar reimen, muss es aber nicht", informiert sie. So ähneln sich auch ihre selbst verfassten Texte "im Grunde nicht", wie sie sagt: "Es wird geschrieben, was und wie man möchte!"

Eine gehörige Rolle spielte jedoch wie so oft der berühmt-berüchtigte "Kommissar Zufall", wie sie der Rhein-Neckar-Zeitung zu verstehen gibt: "Als ich eines Tages zuhause saß, gingen mir so vielerlei Gedanken durch den Sinn, dass ich einfach damit begonnen habe, sie aufzuschreiben", sagt Natascha Bienert. "Einige meiner Freunde lasen die Texte und zeigten sich begeistert, was mich dann natürlich bestärkt hat", fährt sie fort.

"Schon sehr früh merkte ich, dass mir das Schreiben dabei hilft, auch meine persönlichen Gefühle besser zu verstehen und es zudem eine unglaublich befreiende Wirkung besitzt", lässt sie wissen. Dabei greift sie nicht etwa zu Bleistift und Papier, sondern setzt sich an den Computer: "Ich kann gar nicht so schnell schreiben, wie ich denken kann!", räumt sie ein. "30 bis 45 Minuten und seltener auch anderthalb Stunden", brauche sie für einen ihrer Texte.

Kurz vor dem Weihnachtsfest ergab sich der Kontakt zu Gemeindereferentin Claudia Beger, die ihr den Schritt in die Gottesdienste ermöglichte: "Sie war spontan total glücklich über die Texte und der Meinung, dass man sie den Leuten zeigen müsste", erinnert sich die 21-Jährige, die sich daraufhin erkundigte, ob man ihren Text "Weihnachtszeit" möglicherweise am Heiligen Abend einsetzen könne. Eine kurze Rücksprache mit Pfarrer Andreas Rapp sorgte für grünes Licht - und so trat Natascha Bienert an einem der vielleicht bedeutsamsten Gottesdienste im Jahreskreislauf ans Rednerpult. "Es war ein sehr schönes und kaum zu beschreibendes Gefühl, vor den Leuten zu stehen und zu erleben, wie sie zuhören und darüber nachdenken."

"Ich glaube, für mich persönlich noch mehr mitgenommen zu haben, als es die Gläubigen getan haben", fasst sie ihre Erfahrung zusammen. Ihr Auftritt hinterließ bleibende Eindrücke: "Ich erhielt viele aufbauende Rückmeldungen", erklärt sie, "manche sagten sogar, mein Text sei mit das Beste an der Christmette gewesen oder schlugen mir vor, doch an ein eigenes Buch zu denken!"

Ein Vorschlag, der möglicherweise auch in die Tat umgesetzt wird, wie Natascha Bienert im Gespräch bekräftigt: "Zwischenzeitlich habe ich einige Verlage angeschrieben und auch eine durchaus positive Resonanz erhalten, wobei eine Veröffentlichung zumindest aus jetziger Sicht noch nicht zur Debatte steht." Über persönliche Kontakte kam jedoch bereits der Weg zum "Konradsblatt" zustande: "Mein Essay ‚Immer am Gehen’, der die Schnelllebigkeit unserer Zeit thematisiert, wurde für eine zur Fastenzeit versandte App mit ausgewählten Kurztexten verwendet", freut sie sich.

Auch weitere Auftritte im Erftaldom schließt die Hardheimerin für die Zukunft nicht aus: "Wenn es sich anböte, würde mir Claudia Beger Bescheid geben", erklärt sie. Zunächst jedoch stehen die Abiturprüfungen im Vordergrund: In wenigen Wochen beginnt auch für Natascha, die am EPE Bad Mergentheim ihr Abitur und danach ein Psychologiestudium in Würzburg anstrebt, die "heiße Phase". Und nebenher betreibt sie auch noch die Malerei mit Acrylfarben oder findet beim "Jumping", dem Springen auf einem Mini-Trampolin, vielleicht manche Inspiration für weitere Texte.