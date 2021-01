Spielwaren, Bücher, Geschenkartikel, Heimwerkerbedarf, Schlüsselservice, Feinkost und vieles mehr findet man bei Spielwaren Friedlein in der Marktstraße. oto: Jörg Zimmermann

Von Jörg Zimmermann

Adelsheim. Ob Spielwaren, Bücher, Geschenkartikel, Heimwerkerbedarf, Schlüsselservice oder Feinkost, bei Spielwaren Friedlein in der Marktstraße gibt es ein breites Sortiment. Seit 1991 führt Rolf Friedlein mit seiner Frau Sonja, mittlerweile in der vierten Generation, das Ladengeschäft inmitten der Baulandstadt.

Doch die Zeiten sind alles andere als rosig, denn bereits der erste Lockdown, der im Frühjahr 2020 zur Geschäftsschließung zwang, stellte nicht nur Spielwaren Friedlein vor eine große Herausforderung, die sich über das ganze Jahr hinweg zog und schließlich im Dezember aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in einer erneuten Schließung bis mindestens Mitte Februar mündete.

"Seit der Schließung im Dezember gab es noch keinen Cent Unterstützung. Die Kosten laufen weiter. Die Ware für die Frühjahr-/Sommer-Saison muss bezahlt werden und vieles mehr. Hier müssen die zuständigen Ministerien in Berlin und Stuttgart noch ihre Hausaufgaben machen. Wir haben viel Geld investiert in Ware und in ein ordentliches Hygienekonzept", so Rolf Friedlein. Er ist überzeugt, dass die kleinen Einzelhändler die Situation um die Corona-Hygienevorschriften mindestens genauso gut meistern können wie die großen Handelsketten, die weiter öffnen dürfen.

"Schließlich hat unser Einkaufsverband, die EK-Servicegroup in Bielefeld, im April 2020 zusammen mit Fachhändlern aus mehreren europäischen Ländern – auch wir haben uns beteiligt – eine Exit-Strategie zur Wiedereröffnung der Geschäfte erarbeitet, die den entsprechenden Ministerien im Frühjahr vorgelegt wurde. Die Betriebe haben dabei Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen und die entsprechenden Abstandsregelungen zu erfüllen. Schließlich durfte man unter Einhaltung dieser Maßnahmen die Geschäfte am 20. April wieder öffnen", so Friedlein weiter.

Nicht richtig finden Rolf Friedlein und seine Einzelhandelskollegen die erneute Schließung der kleinen Geschäfte. Er bedauert, "dass man als kleiner Einzelhändler eben nicht so eine Lobby hat wie die großen Filialisten. Wenn die Politik die Schließung von Geschäften anordnet, muss man auch für die notwendige Unterstützung sorgen. Die Umsatzausfälle können kleine Geschäfte nicht ohne eine schnelle staatliche Hilfe verkraften. Der Fachhandel hat auch durch das Exit-Konzept im Frühjahr bewiesen, dass man nach dem Corona-Hygienekonzept arbeiten und Kunden bedienen kann."

Ärgerlich ist für Friedlein, dass die Filialisten Woche für Woche mit Artikeln des "nicht systemrelevanten Handels" werben. Laut Politik sollen doch Kontakte eingeschränkt werden, um das Virus zu bekämpfen. Stattdessen lockten die großen Discounter Woche für Woche mit sogenannten "Schnäppchenangeboten" eine große Anzahl von Kunden an. Hier würden aber zusätzliche Kontakte geschaffen, anstatt diese zu vermeiden.

"Auch die großen Internethändler sollten endlich einmal Steuern zahlen." Diese Steuereinnahmen sollten, so der Vorschlag Friedleins, dann zum Erhalt des Handels in den Innenstädten beitragen, und auch das Bildungssystem, das Gesundheitssystem und die Infrastruktur im ländlichen Raum könnten davon profitieren.

Für Rolf und Sonja Friedlein war der zweite Lockdown kurz vor Weihnachten ein Schock. "Hier ist uns im Dezember, dem umsatzstärksten Monat im Jahr, ein Großteil des Weihnachtsgeschäftes weggebrochen. Da viele Leute in dieser Zeit Urlaub haben, erstreckt sich das Einkaufsverhalten der Kunden bis in den Januar hinein, und wir dürfen immer noch nicht öffnen. Durch die erste Schließung im letzten Frühjahr ist bereits das Ostergeschäft ausgefallen. Hinzu kamen der Wegfall der verkaufsoffenen Sonntage beim Volksfest und Adelsheimer Herbst, die in der Regel auch viele Kunden aus der weiteren Umgebung nach Adelsheim ziehen." Weitere Umsätze erzielt der kleine Betrieb durch den Verkauf von Geschenken für Familienfeiern, Geburtstage, Hochzeiten, Kommunion und Konfirmation.

"Auch hier ist uns nahezu der komplette Umsatz weggebrochen. Wir möchten unsere Kunden weiterhin durch unseren Abhol- und Lieferservice bedienen und somit auch den nötigen Kontakt halten. Auch wenn uns leider der persönliche Kontakt fehlt, stehen wir gerne am Telefon für Anfragen zur Verfügung. Natürlich können Bestellungen aber auch über WhatsApp und E-Mail aufgegeben werden, die man dann an der Ladentüre abholen kann. Wir freuen uns über jeden Auftrag", so Rolf Friedlein. Der Schlüsselservice sei weiterhin jederzeit möglich.

Um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen, werden bei Friedlein immer wieder in kurzen Zeitabständen die großen Schaufenster umgestaltet, um den Kunden zu zeigen, welche Vielfalt an Artikeln hier zu erhalten sei.

> Kontakt: Spielwaren Friedlein, Marktstraße 3, Adelsheim, Telefon 06291 / 2300, WhatsApp 0049.6291.2300.( Business-WhatsApp)

> Online-Shop: Bücher können online bestellt werden über www.buchkatalog.de

> Bestellungen: per WhatsApp, E-Mail oder Telefon

> Abhol- und Lieferzeiten: Montag bis Samstag 9 bis 12.30 und Montag bis Freitag (außer mittwochs) von 14-17.30 Uhr oder nach Vereinbarung

> Das wird besonders nachgefragt: Bücher, Geschenk- und Dekoartikel, Spielwaren, Spiele, Puzzle, Gutscheine, Kaffee, Tee, Seifen, Duftkerzen, Duftöle, Glückwunschkarten.