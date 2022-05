Von Andreas Hanel und Rüdiger Busch

Hardheim. Anders als vor acht Jahren, als lediglich 170 Stimmen den Ausschlag für Volker Rohm und gegen Lothar Beger gaben, war es diesmal eine klare Sache: Stefan Grimm sicherte sich mehr als doppelte so viele Kreuzchen als seine beiden Mitbewerber zusammen.

Der 44-jährige Projektleiter hat von den Wählern den klaren Auftrag erhalten, die Geschicke der Erftalgemeinde in seine Hände zu nehmen. Dem beruflich und ehrenamtlich vielfältig in Hardheim engagierten Platzhirsch Daniel Weber blieb mit 28,3 Prozent der Stimmen nur das Nachsehen.

Als Außenseiter war Holger Nickert ins Rennen gegangen: Der gebürtige Hardheimer und Wahl-Wertheimer erreichte nur 3,7 Prozent.

Wahlsieger Stefan Grimm und Ehefrau Jessica mit drei ihrer vier Kinder: Auf den 44-Jährigen entfielen mehr als zwei Drittel der Stimmen. Foto: Andreas Hanel

"Es war in den letzten Wochen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch nun hat sich ein klarer Sieger herauskristallisiert", sagte der noch amtierende Bürgermeister Volker Rohm, als er nach der musikalischen Begrüßung durch die Musikkapellen Schweinberg und Bretzingen die zahlreichen Gäste in der Erftalhalle zur Verkündigung des Wahlergebnisses begrüßt hatte.

Als Rohm das klare Votum für Stefan Grimm bekannt gab, brandete lauter Applaus in der Erftalhalle auf. Nachdem Rohm seinem Nachfolger gratuliert hatte, wünschte er für dessen "neues Leben, das morgen beginnt", Bodenständigkeit und Erfolg. Abschließend sprach Rohm den beiden Mitbewerbern seine Anerkennung und seinen Dank für den "fairen und von Respekt getragenen" Wahlkampf aus.

Das Interesse der Bürger am Wahlausgang war riesengroß: Die Erftalhalle war am Sonntagabend gut gefüllt. Foto: Andreas Hanel

Dass es gleich drei "engagierte Bewerber" in Hardheim gegeben habe, stellte auch der Erste Landesbeamte, Dr. Björn-Christian Kleih, lobend heraus. "Hardheim kann sich deshalb glücklich schätzen. Eine Demokratie lebt von der Auswahl." Dem neuen Bürgermeister überbrachte er die Glückwünsche des Neckar-Odenwald-Kreises und von Landrat Dr. Achim Brötel. "Es ist ein toller Vertrauensvorschuss, den Sie mit Zins und Zinseszins zurückzahlen werden. Da bin ich mir sicher", sagte Kleih abschließend.

Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig, der wie viele seiner Kollegen nach Hardheim gekommen war, gratulierte als Kreisvorsitzender des Gemeindetags dem Wahlsieger. Er bedankte sich bei allen drei Kandidaten für ihren Mut und ihre Bereitschaft sowie für den fairen Wahlkampf. "Ein herzliches Glückauf der Gemeinde Hardheim und ihrem neuen Bürgermeister."

Dieser hatte dann das Wort "Es ist ein herausragendes Votum", freute sich der Wahlsieger. "Ich hoffe, es ist rübergekommen, dass ich für dieses Amt brenne", sagte er unter dem Beifall der Menge.

"Vielen Dank für den großen Vertrauensvorschuss, den ich – ja, mit Zins und Zinseszins zurückzahlen werde." Im Speziellen galt der Dank des 44-Jährigen seiner Frau Jessica und seiner Familie, die ihm in den letzten Wochen den Rücken gestärkt hätten. Neben den Wahlhelfern bedankte sich Grimm ausdrücklich bei seinen zwei Mitbewerbern für den offenen und fairen Wahlkampf. "Ich habe Hochachtung für jeden, der das Risiko, bei einer Bürgermeisterwahl anzutreten, auf sich nimmt."

Sein Dank galt aber auch den Bürgern vor allem für die "vielen und guten Gespräche. Ich kam als Fragender hierher, und Sie haben mir die Antworten gegeben." Gleichzeitig appellierte er an die Bürger, das "offene Wort" beizubehalten. "Wir haben noch so viel vor uns. Nehmen Sie deshalb den frischen Wind mit, um die Gemeinde Hardheim voranzubringen, damit Hardheim aufblüht", so der neue Bürgermeister unter dem erneuten Beifall der Gäste. "Ich freue mich auf eine tolle Zeit und auf das Team Hardheim", sagte Grimm abschließend, bevor er nach dem gemeinsam gesungenen Badnerlied unter Begleitung der Musikkapellen Schweinberg und Bretzingen sowie des Gesangvereins Hardheim und des Männergesangvereins Gerichtstetten zu einer Flasche Freibier einlud.

Beim Blick auf das Wahlergebnis fällt auf, dass die Wahlbeteiligung gegenüber 2014 (63,8 Prozent) deutlich abgenommen hat: auf 56,0 Prozent. Nur gut jeder zweite Hardheimer wollte über sein künftiges Gemeindeoberhaupt abstimmen. Kein gutes Zeichen. Ebenfalls auffallend ist der Trend zur Briefwahl: Der Anteil der Briefwähler ist um mehr als 60 Prozent gestiegen: 46 Prozent der Wähler haben vorab per Brief abgestimmt, nur 54 Prozent haben sich auf den Weg ins Wahllokal gemacht.

Bei den Briefwählern erzielte der neue Bürgermeister indes sein schlechtestes Ergebnis, das ist mit 61,9 Prozent aber immer noch beachtlich. Während in der Kerngemeinde zwei Drittel der Wähler auf den 44-Jährigen bauten, waren es in den Ortsteilen sogar noch mehr. In Erfeld kam er sogar auf erdrutschartige 92,9 Prozent. Umgekehrt die Bilanz von Daniel Weber: Ein Drittel der Briefwähler gaben dem 39-jährigen das Vertrauen, in Hardheim selbst waren es immerhin noch knapp 30 Prozent. Dahingegen fiel der stellvertretende Verwaltungsleiter des Krankenhauses in Erfeld (7 Prozent), in Bretzingen (15,7) oder in Gerichtstetten (16,8) deutlich ab.

Keine Rolle spielte Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Holger Nickert. Der 55-Jährige holte insgesamt nur 111 Stimmen oder 3,7 Prozent.

Update: Sonntag, 8. Mai 2022, 21.15 Uhr

Stefan Grimm siegt deutlich

Hardheim. (ahn/rüb) Der neue Bürgermeister der 7000-Seelen-Gemeinde Hardheim heißt Stefan Grimm. Nach einer ersten Ergebnismeldung der Gemeinde Hardheim setzte sich der 44-jährige Külsheimer am Sonntag im ersten Wahlgang mit 67,8 Prozent der Stimmen durch. Er wird damit Nachfolger von Volker Rohm, der die Geschicke der Erftalgemeinde seit 2014 lenkt und nicht mehr angetreten ist.

Grimm, der als Projektleiter arbeitet und stellvertretender Landesvorsitzender der Freien Wähler ist, ließ seine Konkurrenten Daniel Weber (28,2 Prozent) und Holger Nickert (3,7 Prozent) deutlich hinter sich. Die Wahlbeteiligung lag bei 56 Prozent.