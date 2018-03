Buchen. (mb) Weitgehend ruhig ist die Freinacht am "Schmutzigen Donnerstag" in Buchen verlaufen. Zwar waren weniger Narren unterwegs als in den Vorjahren. Dennoch zogen Veranstalter und Gastronomen eine positive Bilanz.

"Es waren weniger Leute unterwegs als sonst", bilanzierte Herbert Schwing, Vorsitzender der Fastnachtsgesellschaft "Narrhalla", am Tag danach. Mit dem Besuchsaufkommen war er dennoch zufrieden. Bis in den Morgen hinein bewirtete sein Team im "Narrennescht" im umgebauten Parkdeck trink- und feierfreudige Gäste. "Das war der alljährliche SchmuDo-Wahnsinn!", sagte "Schwanen"-Wirt Simon Schäfer. "Nach dem Dreck zu urteilen, ist es gut gelaufen!"

Schmutzigen Donnerstag in Buchen - Die Fotogalerie



















































Auch Karin Jaegle vom Hotel "Prinz Carl" blickte zufrieden auf die Nacht zurück. "Die Leute waren gut drauf und sehr spendabel." Die letzten Gäste verließen gegen halb acht Uhr morgens das Lokal. Auch sie hatte den Eindruck, dass am diesjährigen "Schmutzigen Donnerstag" etwas weniger Leute als sonst feiern waren. "Es war hier etwas luftiger also sonst, aber dennoch gut."

Daniel Schwab von Schwabi-Tours teilte mit, dass auch er den Eindruck hat, dass er in diesem Jahr weniger Fahrgäste als sonst zum Buchener "SchmuDo" gebracht habe. Schwabi-Tours bietet Zubringer-Busse an, bringt Narren also zu Veranstaltungen in Odenwald und Bauland und wieder nach Hause zurück.

Der Eindruck, dass weniger Leute am Donnerstag nach Buchen gekommen waren, bestätigte sich gegen Mitternacht vor allem am "Narrennescht". Die Warteschlangen am Eingang waren erheblich kürzer als in den Vorjahren um die gleiche Uhrzeit. Und auch die in diesem Bereich aufgebauten Bars "Sterzt Saloon" und "Pondarosa" erreichte man vergleichsweise gut, weil das Gedränge nicht ganz so enorm war. Im "Schwanen" und im "Milchhäusle" dagegen quetschten sich die Leute in den Gasträumen. Auch in der "Turmbar" steppte der Bär.

Auf nicht ganz so junges Publikum traf man im Gasthaus "Löwen", während sich im "Prinz Carl" Narren im reiferen Alter trafen, die zu der von DJ "Check" ausgewählten Musik tanzen oder sich bei einem Getränk unterhalten wollten.

Auch im Mehrgenerationentreff wurde am "Schmutzigen Donnerstag" Faschenacht gefeiert: Nach der Fastnachtsausgrabung brachten sich dort rund 20 Sängerinnen und Sänger mit Fastnachts- und Partyliedern in Stimmung. Sabine Neidig-Haas spielte Akkordeon, Regina Ebert Gitarre.

FiInfo: Weitere Fotos gibt es unter www.rnz.de