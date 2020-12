Buchen. (rüb) "Etwas spektakulärer hätte es ja schon sein können!" Das hätte sich der Reporter normalerweise gedacht. Normalerweise. Aber in diesem Jahr ist alles anders, und da ist es eine gute Nachricht, wenn es bei einer Kontrollaktion der Polizei zur Überwachung der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen keine Verstöße oder Auffälligkeiten zu vermelden gibt. Das zeigt: Die Menschen sind vernünftig, sie halten sich – größtenteils – an die Vergaben, um sich und andere in dieser so angespannten Situation vor dem Virus zu schützen.

Montagabend, 20.30 Uhr, Hettinger Straße in Buchen: Sechs Beamte kontrollieren unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Jürgen Spiesberger, wer hier unterwegs ist. Alle Verkehrsteilnehmer – ausgenommen Busse und Taxis – werden herausgezogen und zwar aus beiden Richtungen. Neben den üblichen Regularien einer solchen Kontrolle – Führerschein, Fahrzeugschein – geht es heute vor allem darum, weshalb jemand unterwegs ist.

Seit dem 12. Dezember gelten in Baden-Württemberg Ausgangsbeschränkungen. Das heißt, der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Während tagsüber auch Einkäufe oder Bewegung an der frischen Luft zu diesen Ausnahmegründen zählen, ist der Rahmen in den Abend- und Nachtstunden deutlich enger gesetzt. Wer zur Arbeit muss, darf natürlich raus, auch medizinische Gründe, die Aufgaben eines Ehrenamts oder sich um die pflegebedürftigen Eltern zu kümmern, das sind solche triftigen Gründe.

Für Jürgen Spiesberger ist klar: "Die Menschen sollten nicht fragen, was jetzt noch erlaubt ist , sondern sie sollten sich fragen: "Muss ich das in der jetzigen Situation noch tun?" Diese Einsicht wäre wünschenswert, doch da sie nicht jeder automatisch besitzt, sind die Kontrollen wichtig – auch um zu zeigen, dass Verstöße nicht unbemerkt bleiben.

"Wir kontrollieren sehr viel", erklärt Erster Polizeihauptkommissar Werner Broßmann, Leiter des Polizeireviers Buchen. Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen würden deren Einhaltung nicht nur von den regulären, sondern auch von zwei zusätzlichen Streifen überwacht – und zwar täglich und im gesamten Einzugsbereich des Reviers.

Die erfreuliche Botschaft: "Die meisten halten sich an die Vorgaben." So seien abends und in den Nachtstunden deutlich weniger Menschen unterwegs als normalerweise. Und die, die kontrolliert werden, haben meistens einen guten Grund, weshalb sie draußen sind – in der Mehrzahl sind sie auf dem Weg zur oder auf dem Rückweg von der Arbeit.

Dies bestätigt sich beim Vor-Ort-Termin an der Kontrollstation: "Wie ausgestorben", stellt Jürgen Spiesberger fest. Als Leiter des Bezirksdiensts des Polizeireviers Buchen weiß er genau, was für gewöhnlich um diese Zeit auf der eigentlich vielbefahrenen Hettinger Straße los ist. Die, die jetzt unterwegs sind, kommen fast alle von der Arbeit: aus den Supermärkten, die um 20 Uhr schließen, aus dem Krankenhaus, aus Pflegeheimen, oder sie haben gerade Schicht-ende in ihrem Industriebetrieb.

Foto: Busch

"Später wird es interessanter", berichtet Polizeikommissar Jürgen Herberich. Wer nach 22 Uhr unterwegs ist, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er nicht von der Arbeit kommt. Insgesamt sei es aber nur ein Bruchteil der Verkehrsteilnehmer, der nachts ohne triftigen Grund unterwegs ist. Die gilt es aber herauszufiltern, und deshalb wechseln die Beamten etwa nach einer Stunde den Standort. "Dank" der modernen Kommunikationsmittel spreche sich eine solche Kontrollaktion nämlich schnell rum. Und dass die Kontrollen nötig sind, wird sich im weiteren Verlauf des Abends noch zeigen: Neben der ein oder anderen Verwarnung kommt es nämlich noch zu einer Anzeige.

Wer dabei ertappt wird, wie er ohne triftigen Grund gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt, der muss nicht automatisch eine Strafe zahlen: "Wir gehen da mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl vor", erklärt Werner Broßmann. Wer sich einsichtig zeigt, der komme mit einer mündlichen Verwarnung davon, ergänzt Jürgen Spiesberger. Andere, beispielsweise Wiederholungstäter oder Personen, welche die Polizei belügen, müssten dagegen mit einer Anzeige rechnen. In der Regel werden dafür 75 Euro fällig, der Bußgeldrahmen lässt für den "Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder Unterkunft ohne triftigen Grund" Strafen zwischen 50 und 500 Euro zu.

Die Ausreden sind mitunter äußerst einfallsreich, und so mancher strengt sich richtig an, um die Beamten hinters Licht zu führen – doch meist vergeblich. So habe sich ein junger Mann extra seine Arbeitskleidung angelegt, um ein Alibi für einen verbotenen nächtlichen Ausflug zu haben. Doch das ging schief, wie Werner Broßmann berichtet: Bei der ersten Kontrolle hat die Masche noch gezogen, als er der Streife am gleichen Abend noch ein zweites Mal begegnete, flog das Täuschungsmanöver natürlich auf.

Zurück zur Kontrollstation in der Hettinger Straße. Wieder wurde ein Autofahrer kontrolliert. Auch er ist auf dem Weg zur Arbeit. Doch halt! Das könnte ja eigentlich jeder behaupten! Wird das überprüft? "Ein Nachweis des Arbeitgebers ist nicht nötig", erklärt Broßmann, "aber er beschleunigt die Kontrolle." Wenn eine Aussage plausibel erscheint, dann genügt den Beamten das Wort des Kontrollierten. "Wir merken aber, wenn wir angelogen werden", sagt der Revierleiter. Und dann stehen den Ordnungshütern mehrere Optionen offen: Dem Autofahrer nachzufahren, kann ebenso Klarheit bringen wie ein Anruf beim Arbeitgeber. "Dann kommt die Anzeige halt einige Tage später per Post", verdeutlicht Broßmann.

Schließlich sei das Ganze kein Bagatelldelikt, und auch die Kontrollen werden nicht durchgeführt, um die Staatsfinanzen zu sanieren oder die Menschen zu drangsalieren: "Beim Blick auf die Zahlen in unserem Landkreis wird klar: Es geht darum, Menschenleben zu retten!" Spätestens jetzt gilt: Auch eine unspektakuläre Kontrolle kann von unschätzbarem Wert sein.