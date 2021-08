Buchen. (ahn) "Für mich ist es schon immer eine Herzenssache", meint die Friseurmeisterin Bianca Vaskó über den Salon "Die Frisöre" am oberen Marktplatz gegenüber der katholischen Kirche in Buchen. Und dieser wird ihr sicherlich noch weiter ans Herz wachsen, denn ab dem 1. Oktober übernimmt sie den Salon, der dann den passenden Namen "Hairzstück" trägt. Ebenfalls eine Herzensangelegenheit ist der Salon "Die Frisöre" für Vedrana Haas, die nach 26 Jahren als Inhaberin den Kamm und die Schere an Bianca Vaskó weiterreicht.

Ins Herz der Stadt Buchen an den Oberen Marktplatz ist Haas vor 16 Jahren gezogen. "Zuvor war ich in einem kleinen Laden in der Wittenberger Straße", erzählt sie. Dort hat sie 1995 ihren Meister gemacht. Ein Jahr später hat sie den Friseurladen übernommen.

Dann wurden die Räumlichkeiten am Oberen Marktplatz frei. "Da habe ich mir sofort gedacht: Da kann man etwas draus machen", erinnert sich die Friseurmeisterin. Und genau das hat sie dann auch in die Tat umgesetzt. Zusammen mit einem Innenarchitekten realisierte sie ein Raumdesign im "extravaganten Stil mit runden und eckigen Formen". "Das Design passt auch zu meinem Lebensstil", sagt Haas. "Ich wollte damit neue Wege gehen. Das Ziel war, etwas Extravagantes zu kreieren, das man damals eher in der Großstadt gefunden hat und nicht im ländlichen Raum."

Ihr Mut wurde belohnt, der Friseursalon wurde gut angenommen. Inzwischen besteht die Kundschaft aus allen Altersschichten. "Es kommen alle. Von null bis 92 Jahren", berichtet Vedrana Haas.

Seit 26 Jahren ist sie nun für ihre Kunden da. Doch jetzt will sie neue Wege einschlagen. "Ich bin jetzt auch in einem gewissen Alter. Wenn ich mich noch einmal neu erfinden möchte, dann jetzt", sagt die knapp über 50 Jahre alte Friseurmeisterin.

Denn schließlich haben die 26 Jahre in verantwortlicher Position auch einiges an Kraft gekostet. "Ich war die ganze Zeit im Vollgasbetrieb und habe viel Herzblut, Energie, aber auch Freude hineingesteckt."

Auch die Corona-Pandemie mit ihren Restriktionen hat von ihr einiges abverlangt. "Die Richtlinien und Forderungen einzuhalten, war nicht immer leicht. Ich war eigentlich nur mit Lesen, Informieren und Online-Seminaren beschäftigt", erklärt Haas. "Dies alles zu managen, war schon auch eine Herausforderung." Zumal sie schließlich die Verantwortung für ihre acht Mitarbeiterinnen trägt. "Ich will meinen Mädels ja auch etwas bieten, seien es Seminare, Schulungen oder auch Ausflüge, die während der Pandemie leider ausfallen mussten."

Allerdings sei Corona für sie kein Grund gewesen, warum sie jetzt aufhört. Denn "Friseure braucht man immer", sagt die Salon-Inhaberin, die sich auch erfreut über die Anerkennung zeigte, die den Friseurbetrieben während Corona zuteilwurde.

Nun will sie sich vor allem erst einmal Zeit für sich nehmen und das eine oder andere nachholen, wofür sie in den letzten 26 intensiven Jahren keine Zeit hatte. "Heutzutage kannst du ja als Chef nicht einfach einmal vier Wochen fehlen", meint die Geschäftsfrau, die auch, als ihre zwei Kinder noch jünger waren, durchgearbeitet hat.

Was sie nun genau mit ihrer freien Zeit anfangen will, weiß sie noch nicht. "Ich habe noch keine konkreten Pläne", verrät sie. Doch der Entschluss, dass sie aufhören möchte, steht fest. "Die Gedanken, sich beruflich noch einmal zu verändern, bestehen schon seit geraumer Zeit." Letztendlich habe sie den Entschluss dann Anfang dieses Jahres gefasst.

Was der Noch-Chefin ab Oktober dann sicherlich fehlen wird, ist ihr Team. "Manche sind schon seit über 20 Jahren dabei, es gab kaum Fluktuation unter meinen Mitarbeiterinnen. Es herrschte immer eine sehr, sehr gute Harmonie. Es hat sich einfach gut angefühlt", so die Friseurmeisterin, die beim Gedanken an ihr Team emotional wird. "Ich trage jeden Einzelnen meiner Mitarbeiter in meinem Herzen."

Eine davon ist Bianca Vaskó, die seit dem Frühjahr dieses Jahres ihren Meister hat und nun neue Inhaberin des Friseursalons wird, der dann unter dem Namen "Hairzstück" firmiert. "Wir haben viele und lange Gespräche geführt", sagt sie. Nachdem man sich einig war, war klar: Sie übernimmt den Salon.

Und das ist ganz im Sinne ihrer Noch-Chefin. "Das ist ein eleganter Übergang", freut sich Haas. "Es ist ein sehr mutiger Entschluss von Bianca, aber ich bin mir sicher: Das funktioniert. Ich bin sehr dankbar, dass ich den Salon einem so innovativen und mutigen Menschen übergeben kann. Ich bin echt stolz auf Bianca Vaskó."

Die neue Inhaberin freut sich schon auf ihre Aufgabe. Sie möchte vor allem die Digitalisierung vorantreiben, "damit unsere Kunden auch online Termine buchen können".

"Das wird sicherlich eine spannende und aufregende Zeit", richtet Bianca Vaskó den Blick in die Zukunft und ist überzeugt: "Dadurch, dass das Team so toll ist, wird es mir auch leichter fallen. Es werden uns bestimmt auch viele der Kunden erhalten bleiben." Und darüber hinaus – und das ist nicht der einzige Punkt, in dem sie und ihre Vorgängerin sich einig sind – "ist ja die Lage einfach fantastisch". Nämlich mitten im "Hairzen" von Buchen.

Info: Die offizielle Eröffnungsfeier findet am Samstag, 9. Oktober, ab 15 Uhr mit einem Tag der offenen Tür statt.