Buchen. (dore) Die Afrikanische Schweinepest ist nicht nur bei den Medien in aller Munde, sondern sie beschäftigt insbesondere auch die Jäger, die für den Fall eines Ausbruchs bei heimischem Schwarzwild gewappnet sein müssen und denen eine bedeutende Rolle bei der Bekämpfung zukommt. Bei der jüngsten Versammlung der Mitglieder des Hegering 3 der Kreisjägervereinigung Buchen am vergangenen Freitag im Gasthaus "Zur Wanderlust" in Hettingen war Dr. Ulrich Bennemann, Leiter des Fachdienstes Veterinärwesen des Landratsamtes, zu Gast, um die Jäger über die "Afrikanische Schweinepest" und insbesondere Gegenmaßnahmen zu informieren und mit ihnen zu diskutieren.

"Die Symptome bei der Afrikanischen Schweinepest sind dieselben wie bei der Klassischen Schweinepest", so Dr. Bennemann. "Infizierte Schweine sterben auf jeden Fall." Laut Friedrich-Loeffler-Institut haben betroffene Schweine beispielsweise Fieber, Schwäche, Fressunlust, Bewegungsstörungen und Atemprobleme. Die Ansteckung erfolgt direkt über Kontakt zu infizierten Schweinen, z.B. über Schweiß, Sekrete oder über infizierte Fleischprodukte, Küchenabfälle usw.

Für die Sammlung der Kadaver, so sieht es der Plan des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg vor, sollen sogenannte Verwahrstellen eingerichtet werden. Es handelt sich hierbei um Container und Kühlzellen, wo Wildabfälle prophylaktisch gesammelt werden sollen. Absolute Pflicht wird die Entsorgung über die Container aber erst bei einem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Sie werden ehrenamtlich von den Jägern betrieben. Ein Container umfasst ein Volumen von etwa 250 Litern. Im Altkreis Buchen sollen solche Sammelstellen in Hardheim, Mudau (an der Kläranlage), Buchen und Osterburken (jeweils Straßenmeisterei) aufgestellt werden. Wichtig sei hierbei auch, die Leute zu benennen, die für die Reinigung der Container zuständig seien, merkte Kreisjägermeister Dr. Henrich Heitmann an.

Das Virus könne viele Wochen bis Monate in den Kadavern der Tiere überleben und so können sich weitere Tiere anstecken. Erhitzte Produkte aus infiziertem Fleisch seien dagegen nicht ansteckend. Für den Menschen ist die Afrikanische Schweinepest zwar ungefährlich, der Verbraucher könnte zum Beispiel sorgenlos essen. Eine Wildbrätvermarktung bei negativer Probe auf die Schweinepest sei erlaubt, jedoch nur in reglementierten Gebieten, sonst nur mit Sondererlaubnis. Der einstimmige Tenor der anwesenden Jäger und Dr. Bennemann ist jedoch klar: Kein Verbraucher wird heimisches Wildschweinefleisch essen wollen, wenn die Seuche hierzulande ausgebrochen sei. "Ein Ausbruch hätte verheerende wirtschaftliche Folgen und innerhalb von ein paar Wochen wird man die Seuche nicht los", erklärte Bennemann. Schon jetzt sei der Preis für Wildschweinefleisch deutlich gesunken, so Reiner Blödorn, Leiter des Hegering 3, auf Nachfrage der RNZ. Das liege natürlich am aktuellen Hype um die Afrikanische Schweinepest, aber auch an der sehr hohen Population an Wildschweinen.

Die Erfahrungen in den Ausbruchsgebieten der Balkanstaaten und in Tschechien sowie Polen hätten gezeigt, dass man Hausschweine eines Betriebes von jenen eines anderen gut abschotten könne, aber wenn Schwarzwild infiziert sei, sei eine Übertragung sehr schwierig zu verhindern, erläuterte Bennemann. Eindeutig nachweisen ließe sich die Krankheit nur durch einen Labortest.

Dann stellte Bennemann Maßnahmen bei einem Seuchenausbruch und die Aufgaben der Jäger vor. Hinsichtlich des Vorgehens könne man sich Tschechien als eine Art Vorbild nehmen. Dort wurde eine Hochrisikozone von 40 Quadratkilometern plus eine infizierte Zone um den Seuchenausbruchsort gebildet sowie eine weitere Pufferzone von 15.000 Quadratkilometern.

In der Hochrisikozone gelten unter anderem folgende Regeln und Aufgaben: Suche, Kennzeichnung und Bergung von Fallwild, Kirrverbot (Lockfütterung bei Schwarzwild - Verbot), zunächst Jagdverbot und dann intensive Bejagung. Außerdem sollen Saufänge und Zäune aufgebaut werden.

Weitere Aufgaben der Jäger bei einem Seuchenausbruch sind: Schwarzwild suchen, markieren, beproben, gegebenenfalls bergen und zuleiten. Dann Jagdruhe oder je nach Gegebenheiten die Intensivierung der Jagd mit allen Mitteln. Es soll einen zentralen Aufbruchplatz geben und eine zentrale Wildsammelstelle. Die Jäger müssen außerdem Hunde, die Kontakt mit Schwarzwild hatten, reinigen und desinfizieren.

"Wichtig ist uns, dass wir das Fallwild bekommen, denn die Wahrscheinlichkeit, Afrikanische Schweinepest hier nachweisen zu können ist höher als durch Blutproben. Bei mit Krankheitserscheinungen erlegtem Wild bekommen die Jäger dann auch eine 25-Euro-Prämie, wenn sie es uns schicken", so Bennemann.

Das Veterinäramt schickt das Fallwild oder, falls es den Jägern nicht möglich war, den Tierkörper zu bergen, die entsprechenden Blutproben bzw. Bluttupfer zum Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamt nach Karlsruhe, wo die Tiere/Proben auf die ASP getestet werden.

Der Tenor der Jäger - das zeigte die Versammlung - ist klar: Ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest hierzulande wäre ein Riesenproblem. Allerdings, so betonte Dr. Heitmann: "Jagen ist waidgerechtes (fachgerecht ohne grausame Jagdmethoden) Jagen." Er kritisierte die politischen Überlegungen, Nachtsichtgeräte für nächtliches Jagen zu erlauben und die Schonzeit aufzuheben.