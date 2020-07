Buchen. (jasch) Nach vielen Auftritten in ganz Europa holt das "Café del Mundo" den Sound der Welt in seinen "Herzort" Buchen – direkt vor die Kulisse des Wartturms mit Blick auf die Weiten des Odenwalds. "Café del Mundo" spielt das "Heimat Sound Open Air" am 15. August.

Veranstaltet wird das Musikevent von der Initiative Welt-Musik-Stadt-Buchen und der Firma Häfner Veranstaltungstechnik. Sofern das Wetter keine Kapriolen schlägt und die Corona-Zahlen niedrig bleiben, kommen an diesem Abend 499 Besucher in den Genuss der Flamenco-Gitarren-Klänge von Alexander Kilian und Jan Pascal, den beiden Protagonisten des "Café del Mundo".

Angesichts der Weite, die die Wartturmhöhe bietet, fällt es Kilian und Pascal nicht schwer, die Musik "zu entfesseln", die sie auf ihren Touren durch Europa kultiviert haben. Jan Pascal gerät ins Schwärmen: "Unsere Heimat hat Sound. Wenn ich hier oben stehe und da rein schaue, dann ist das pure Musik."

Er muss es wissen: Schließlich ist er in Buchen aufgewachsen. Im Museumshof knüpften die Gitarren-Künstler ihre ersten musikalischen Bande. Seit 2012 gehen sie als "Café del Mundo" gemeinsam auf Tour. Buchen war für sie der Ort, an dem sich die Musiker musikalisch entwickelten. Die Ergebnisse trugen sie in die Welt hinaus. Alexander Kilian ergänzt: "Jetzt drehen wir den Spieß um und machen es genau andersherum." Es sei an der Zeit, die Heimat wieder zu feiern: "Wir freuen uns darauf, unseren neuen Sound, den wir über Corona entwickelt haben, in Buchen darzustellen."

Alexander Kilian, der aus Schöntal kommt, sagt: "Ich fühle mich als Buchener, obwohl ich nicht hier geboren bin. Deshalb ist das für uns ein besonderer Ort." Die Idee zum Open Air am Wartturm hatte Jan Pascal. "Mit freundlicher Unterstützung von Rudi Schöne, dem Landwirt, dem die Wiese gehört, dürfen wir die Bühne hier aufbauen", erzählt er.

Dass die Famenco-Gitarristen am Wartturm spielen, ist eine Novität, die durch Corona begünstigt wurde. "Es gibt ein traditionelles Sommerprogramm mit ,Café del Mundo’ im Museumshof. Aber wegen Corona mussten wir einen Ausweichort finden, an dem man die Abstände einhalten kann", so Buchens Bürgermeister Roland Burger.

Burger scheint die Abwesenheit von Events während Corona mindestens genauso vermisst zu haben, wie die Musiker des "Café del Mundo": "Am Anfang der Coronakrise dachte ich, ich bin im Ruhestand und gerade der Sommer besteht aus Festen. Die Menschen freuen sich sicherlich, wenn Veranstaltungen coronakonform angeboten werden können."

Pascal freut sich auf den "realen Erlebnisfaktor", wie ihn nur ein Konzert bieten kann. Kilian fügt an: "Es ist schon komisch, dass die Musik während Corona keinen Adressaten hatte. Ein Konzert entsteht erst im Dialog mit dem Publikum, daher ist das Open Air für uns wie Weihnachten und Ostern zusammen."

Der Musiker ging sogar so weit, den Wartturm als abgespeckte Version der spanischen Alhambra (bedeutende Stadtburg von Granada/Spanien) zu bezeichnen. In diesem Fall passt ihre Musik, die sie auf der spanischen Flamenco-Gitarre spielen, wunderbar ins Bild.

Die Musiker sind stolz, die traditionelle Flamenco-Gitarre als Nicht-Spanier spielen zu können. Ihnen ist es wichtig, dieses universelle Instrument wieder nach vorne zu bringen. Dies gelingt ihnen, indem sie die ganze Bandbreite an Musikstilen mit der Gitarre interpretieren und hierfür die Musik wählen, die ihnen aus dem Herzen spricht. Daher hat das "Café del Mundo" für alle Musikliebhaber etwas im Gepäck: "Alles was man ,gitarrisieren’ kann, spielen wir. Von Santana über AC/DC bis zu Klassikstücken oder Popmusik", so Kilian.

Hinsichtlich der Rahmenbedingungen, die ein Open Air mit sich bringt, zeigen sich Tristan Kraus von der Veranstaltungstechnik Häfner und das "Café del Mundo" optimistisch und gut gerüstet. Das Publikum wird voraussichtlich in kleinen Gruppen rund um den Warttum platziert. Festgelegte Laufwege helfen den Leuten, sich aus dem Weg zu gehen. Das alles und ein Parkkonzept über die Feldwege garantieren einen entspannten und sicheren Abend für die Zuschauer.

Wenn die Veranstaltung gut angenommen werde, sei eine Wiederholung keinesfalls ausgeschlossen, lässt Jan Pascal durchblicken.