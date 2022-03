Buchen/Cisternino. (rüb) "Das war eine Bewerbung für drei Heimflugtickets!" Juror Toby Gad nahm nach dem Auftritt von Arian Golic, Barto Michalek und Domenico Tarantino kein Blatt vor den Mund. Aber auch seine Jury-Kollegen Ilse DeLange und Florian Silbereisen zeigten sich am Samstag vom Auftritt des 26-jährigen Bucheners und seiner Mitstreiter nicht gerade begeistert. Am Ende blieb Arian aber die vorzeitige Heimreise erspart: Er hat es bei der RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" unter die letzten 16 geschafft!

Im zweiten Auslands-Recall kämpften 21 Sängerinnen und Sänger um den Einzug in die nächste Runde. Gleich fünf Teilnehmer wurden am Ende aussortiert, entsprechend groß war der Druck, wie Arian, der als Kundenberater in einem Apple-Shop in Frankfurt arbeitet, zugab: "Es kann jederzeit vorbei sein."

Gemeinsam mit Barto Michalek und Domenico Tarantino wurde Arian Golic der Song "Black & Gold" von Sam Sparro zugewiesen. Um eine möglichst perfekte Choreografie bei der Performance-Challenge zu präsentieren, hatte Choreographin Ini mit den Talenten fleißig geübt.

Doch was diese dann vor der malerischen Kulisse der Piazza Vittorio Emanuele in der apulischen Kleinstadt Cisternino boten, war wenig überzeugend. "Bisher haben wir euch immer besser erlebt als eben", brachte es Toby Gad auf den Punkt, und Florian Silbereisen hatte auch gleich eine Begründung für den blassen Auftritt gefunden: "Ihr seid alles unglaublich talentierte Künstler. Aber aus euch drei ist keine Gruppe geworden." Die Einschätzung der Jury war niederschmetternd: "Das war heute der bislang schlechteste Auftritt!"

Barto Michalek traf dann auch der Bannstrahl: Er muss nach Hause. Die beiden anderen Mitglieder des Trios, Arian und Domenico, sind jedoch eine runde weiter: Sie haben es unter die letzten 16 geschafft. In den nächsten beiden Recall-Sendungen werden die zehn Teilnehmer für die anschließenden Live-Shows ermittelt. Da heißt es also weiter Daumen drücken für Arian Golic!