Buchen. (tra) Die Bauarbeiten in der Marktstraße, die nun einige Zeit ruhten, da sich die Firma Tomac im Betriebsurlaub befand, sollen nun in den nächsten Tagen wieder aufgenommen werden. Mit der Maßnahme ist Fachdienstleiter Stefan Müller von der Buchener Stadtverwaltung zufrieden: "Alles liegt gut im Zeitplan. Die Firma Tomac wird nun die Tiefbaumaßnahme abschließen, danach wird das Pflaster verlegt." Auch die Fachgeschäfte seien zufrieden: "Bisher war die Resonanz der Geschäfte positiv. Die Absperrung hat sich im Sinne der Geschäfte und Kunden bewährt."

Wer in der Marktstraße unterwegs ist, wird ihn bereits gesehen haben: In der Nähe des Stadtturms steht ein großer, zusammenklappbarer Sonnenschirm. "Der Marktschirm wurde als Anregung für die Geschäfte aufgestellt. Wenn die Fachhändler mitmachen, könnte man in der gesamten Straße eine Reihe von Schirmen aufstellen und so die Straße beschatten. Die Stadt Buchen würde sich an der Finanzierung der Schirme beteiligen", sagt Stefan Müller. Das Projekt werde jedoch nur umgesetzt, wenn die Händler mit an Bord seien. Man überlege zudem, eventuell auch den Brunnen, der sich vor der Buchhandlung Volk befindet, umzubauen. "Es könnte eine Sandsteinsitzbank entstehen, die das Wasser einfasst. So könnte man direkt am Wasser sitzen", erläutert Müller.

Nach der Sanierung der Marktstraße wird der Bereich zwischen "Riesen" und "Ross" erneuert werden. 2021/22 soll der Bereich am Alten Rathaus bis zur Pfarrgasse folgen.