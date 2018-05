Von Rüdiger Busch

Buchen. Der Facebook-Beitrag erregt seit Samstagabend die Gemüter, und er wurde mehr als 300 Mal geteilt. Doch der darin geschilderte Sachverhalt hat sich - so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei - ganz anders zugetragen: Für die schlimmen Brandverletzungen, die sich ein 14-jähriger Jugendlicher am Donnerstagabend zugezogen hat, sind - anders als behauptet - keine unbekannten Täter mit Migrationshintergrund verantwortlich. Sondern sie sind offenbar die Folge einer Mutprobe bzw. eines Dumme-Jungen-Streiches. Die Polizei Buchen ermittelt nun wegen Vortäuschens einer Straftat.

Doch der Reihe nach: In einem Facebook-Post ist zu lesen, dass ein 14-Jähriger am Donnerstag gegen 19 Uhr auf dem Heimweg vom Schützenmarkt "von 4 Migranten" angegriffen worden sei, die ohne Vorwarnung ein leicht entzündliches Gemisch aus einer Spraydose versprüht und entzündet hätten. Dadurch hätte der 14-Jährige Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht und am Arm erlitten. Illustriert wird der Beitrag mit dem Foto eines verbundenen Armes. In den Kommentaren unter dem Post wird zudem auf weitere Vorfälle hingewiesen, die sich angeblich auf dem Schützenmarkt zugetragen hätten: von einer Messerstecherei bis zu einer Schießerei. Dies alles würde von der Polizei und der Presse vertuscht.

Die RNZ hatte daraufhin am Montagvormittag bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn nachgefragt: Eine Messerstecherei habe es nicht gegeben, eine Schießerei ebenso wenig. Allerdings habe ein Zeuge der Polizei am Donnerstag gemeldet, dass ein Unbekannter mit einer Schusswaffe auf der Alla-hopp-Anlage unterwegs sei. Als die Beamten eintrafen, hätten sie dort niemanden angetroffen. Doch was ist mit dem verletzten Jugendlichen? "Ein solcher Fall ist uns nicht bekannt", sagte die Pressesprecherin. Auch Nachforschungen im Krankenhaus, in dem der 14-Jährige angeblich behandelt wurde, gehen ins Leere: Auch dort weiß man davon nichts.

Am späten Nachmittag erfolgte dann die Wende: Inzwischen war der Vorfall bei der Polizei doch aktenkundig geworden. Und eine Stunde später folgte die offizielle Bestätigung: "Die Polizei Buchen ermittelt wegen Vortäuschens einer Straftat!" Der in dem Facebook-Beitrag geschilderte Tathergang sei nach bisherigem Ermittlungsstand falsch. Der Junge habe Verbrennungen, diese seien ihm jedoch nicht auf dem Heimweg vom Schützenmarkt zugefügt worden. Vielmehr habe er diese im Wald erlitten, als er mit einem Freund mit Feuer und einer Spraydose experimentierte und die Spraydose dann explodierte. Um dieses leichtsinnige Verhalten zu vertuschen, habe er die Geschichte mit den unbekannten Angreifern erfunden.