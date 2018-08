Für mehr als zwei Millionen Euro will der Walldürner Baumaschinenhändler Böhrer auf einem rund 5500 Quadratmeter großen Grundstück an der Buchener Straße eine neue Firmenzentrale bauen. Foto: B. Gassenbauer

Walldürn. (rnz) Der Walldürner Baumaschinenhändler Böhrer GmbH & Co. KG will in der Buchener Straße, ein paar Hundert Meter vom bisherigen Standort entfernt, eine neue Firmenzentrale bauen und dafür über zwei Millionen Euro investieren. Geschäftsführer Kuno Böhrer informierte am Dienstag Bürgermeister Markus Günther, Stadtbaumeister Christian Berlin und den Wirtschaftsförderer des Gemeindeverwaltungsverbandes Hardheim-Walldürn, Meikel Dörr, bei einem Betriebsbesuch über die Zukunftspläne des Unternehmens.

Im Rahmen der Unternehmensbesichtigung bei der Böhrer Baumaschinen GmbH & Co. KG veranschaulichte Geschäftsführer Kuno Böhrer zunächst die Entwicklung des seit über 50 Jahren in Walldürn bestehenden Baumaschinenhändlers.

Seit über 50 Jahren besteht die Firma Böhrer Baumaschinen GmbH & Co. KG in Walldürn. Weil hier inzwischen unter anderem die gesamte Verwaltung aller sechs Standorte und die Steuerung des operativen Geschäfts erfolgen, sind bauliche Veränderungen notwendig. Geschäftsführer Kuno Böhrer legt dabei ein Bekenntnis zum Standort Walldürn ab und will in der Nähe des bisherigen Sitzes (Foto) neu bauen. Foto: B. Gassenbauer

"Mein erklärtes Ziel war es nach der Übernahme der Geschäftsführung im Jahr 1982 immer, das Unternehmen auf weiteren Märkten zu etablieren. In den letzten 18 Jahren haben wir durch die Errichtung fünf weiterer Niederlassungen fast den gesamten süddeutschen Raum erschlossen. Heute beschäftigen wir 110 Mitarbeiter an sechs Standorten in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen", sage Kuno Böhrer.

Das Unternehmen versteht sich als Multimarkenzentrum und ist nicht fest an einen Hersteller gebunden. Durch diese Philosophie kann das Team um Kuno Böhrer das exakt auf den individuellen Bedarf des Kunden abgestimmte Arbeitsgerät auf dem Markt finden und anbieten. Neben dem Handel mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen bilden die Baumaschinenvermietung, der Reparaturbetrieb und der Ersatzteilhandel weitere wichtige Säulen des Unternehmens.

Um die Firma weiter auf Wachstumskurs zu halten und um einen Generationenwechsel vorzubereiten, wird Kuno Böhrer seit April von Marc Braun in der Geschäftsleitung unterstützt.

Als nächstes großes Projekt steht für die beiden Geschäftsführer nun, wie beim Besuch des Bürgermeisters informierte wurde, die Errichtung einer neuen Firmenzentrale in Walldürn an. Diese soll einige Hundert Meter vom bisherigen Standort entfernt in der Buchener Straße entstehen.

Die Planungen sehen vor, auf dem sich südlich ans frühere Lidl-Areal anschließenden Gelände gegenüber dem Autohaus Wild ein zweistöckiges Bürogebäude zu errichten. Daneben soll es eine kleine Ausstellungsfläche und im hinteren Teil des rund 5500 Quadratmeter großen Grundstücks eine modern ausgestattete Werkstatt geben.

Die Investition hierfür bezifferte Kuno Böhrer auf mehr als zwei Millionen Euro. Begründet werden die Investitionsplanungen damit, dass sich das Verhältnis der Zahl der Mitarbeiter in der Werkstatt und im Büro deutlich geändert hat. Seien früher sechs Bürokräfte auf 20 Werkstattmitarbeiter gekommen, habe sich das Verhältnis inzwischen quasi gedreht.

Wie Geschäftsführer Böhrer dazu erläuterte, erfolge mittlerweile die gesamte Verwaltung aller Standorte sowie die Finanzbuchhaltung und die Steuerung des operativen Geschäfts von Walldürn aus. "Dies erfordert zahlreiche Anpassungen und Veränderungen - auch in den Räumlichkeiten."

Bürgermeister Günther zeigte sich von den Zukunftsplänen beeindruckt und erfreut über das Bekenntnis zum Standort Walldürn: "Ich freue mich sehr darüber, dass Kuno Böhrer nicht nur am Standort Walldürn festhält, sondern diesen mit der Errichtung der neuen Firmenzentrale gleichzeitig stärken wird."