Bad Mergentheim. (dpa/lsw) Ein Fußgänger ist nach einem Unfall in Bad Mergentheim im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, starb der Mann bereits am Sonntag an seinen Verletzungen. Eine 48 Jahre alte Autofahrerin war in der vergangenen Woche bei einem Ausweichmanöver auf den linken Gehweg gefahren und hatte den 66 Jahre alten Fußgänger mit ihrem Wagen erfasst.