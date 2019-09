Walldürn. (pol/rl) Zu einem Unfall auf der Bundesstraße zwischen Walldürn und Rippberg kam es am Montagnachmittag. Laut Polizeibericht war eine 41-jährige Kleinwagen-Fahrerin gegen 15.55 Uhr von Walldürn in Richtung Rippberg unterwegs. Als ein 58-jähriger Suzuki-Fahrer von einem Parkplatz auf die Bundesstraße nach links in Richtung Walldürn abbiegen wollte, prallten die beiden Autos zusammen.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ein im Fond des Kleinwagens sitzendes achtjähriges Kind wurde ebenfalls leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme bis 16.50 Uhr gesperrt bleiben.