Hardheim. Wenn es Herbst wird, ist der Wendelinusmarkt nicht weit: Am Sonntag, 20. Oktober, steht die Erftalgemeinde erneut ganz im Zeichen der Direktvermarkter und herbstlicher Angebote. Bereits am Vortag, am Samstag, lädt der Bund der Selbstständigen (BdS) zu seiner traditionellen Erlebnistour ein.

Am Sonntag startet der allgemeine Festbetrieb auf dem Schlossplatz nach dem Verlesen der Markturkunde durch Zunftmeister Hubert Gärtner und dem obligatorischen Bieranstich bei zünftiger Blasmusik der Musikkapelle Schweinberg.

Ob Frühschoppen, Mittagessen, Oldtimer-Traktorenausstellung, Mitmachangebote wie das Kürbisschnitzen oder der Spielzeugbasar des katholischen Kindergartens St. Franziskus: Es ist für jeden etwas geboten. Dazu lädt die Volksbank Franken zum Tag der offenen Tür, Kunsthandwerkermarkt und Flohmarkt bieten Gelegenheit für manches Schnäppchen, und auch die Hardheimer Geschäfte haben geöffnet.

Samstag, 19. Oktober

14 Uhr: BdS Erlebnistour unter dem Motto "Wo wohnten bekannte Persönlichkeiten in Hardheim". Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus.

Sonntag, 20. Oktober

11 bis 18 Uhr: Direktvermarkter- und Krämermarkt, allgemeiner Festbetrieb rund um das historische Schloss, Vergnügungspark mit Karussell, Schießwagen usw. Bewirtung auch durch die örtlichen Vereine IG Mühlenradweg Erftal und Angelverein Bretzingen.

11 bis 23 Uhr: Im Vereinsheim des Gesangvereins "Liederkranz" (Alter Kindergarten) gibt es Kaffee und Kuchen sowie Zwiebelkuchen und Vesper.

11 bis 17 Uhr: Oldtimer-Traktoren-Ausstellung auf dem Kirchplatz.

11 bis 17 Uhr: Kurt-Schmider-Platz Ausstellung historischer Motorräder.

11 bis 18 Uhr: Kunsthandwerkermarkt in der Erftalhalle.

11 bis 18 Uhr: Flohmarkt auf dem Eirich-Parkplatz/Lange Gasse.

11 bis 18 Uhr: Autoausstellung auf dem Wende-Parkplatz: Das Autohaus Richter stellt die Mitsubishi-Palette vor.

11.30 Uhr: Verlesen der Markturkunde durch Zunftmeister Hubert Gärtner. Offizielle Markteröffnung mit Bieranstich durch Bürgermeister Volker Rohm, dem BdS-Vorsitzenden Elmar Günther und Helmut Niesner. Frühschoppen auf dem Marktgelände. Musikalische Umrahmung mit anschließendem Platzkonzert durch den Musikverein Schweinberg.

13 bis 18 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag: Familieneinkaufstag in den Hardheimer Geschäften und Autohäusern mit vielen Aktionen und Attraktionen.

13 bis 18 Uhr: "150 Jahre Volksbank Franken": Tag der offenen Tür mit Wanderausstellung "Zeitzeugen".

14 bis 17 Uhr: Spielzeugbasar des katholischen Kindergartens St. Franziskus in der Aula und Mensa des Walter-Hohmann-Schulverbunds.

14 bis 16 Uhr: Kinder und Jugendliche können auf dem Schlossplatz unter Anleitung einen Kürbis schnitzen. Je Teilnehmer wird ein Kürbis kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei schlechter Witterung in den Räumen der Musikschule.

16.30 bis 17.30 Uhr: Alleinunterhalter Moritz Weniger auf dem Schlossplatz.

Info: Bewirtung im Vereinsheim des Gesangvereins "Liederkranz" ist auch am Samstag von 15.30 bis 23 Uhr und am Montag von 15 bis 23 Uhr.