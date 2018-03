Hardheim. (zeg) Stolz sein kann die Katholische Frauengemeinschaft Hardheim auf ihr 100-jähriges Bestehen und auf die Tatsache, dass sie damit ebenso alt ist wie der 1917 in der Erzdiözese gegründete Diözesanverband. Zur Verdeutlichung ihres bisherigen Wegs vom Mütterverein bis hin zum modernen Frauenverband und zum Einblick in ihre Arbeit und ihr segensreiches Wirken hat die Vorsitzende Hildegund Berberich (Foto) der RNZ aufschlussreiche Einblicke, Einsichten und Erkenntnisse ermöglicht.

Hintergrund Mit berechtigtem Stolz und einer gebührenden Jubiläumsfeier begeht die Katholische Frauengemeinschaft Hardheim am Sonntag, 21. Mai, ihr 100-jähriges Bestehen ab 14.30 Uhr im katholischen Pfarrheim. Das abwechslungsreiche Festprogramm bietet zunächst einen Blick in die Chronik und eine Fotoschau bei Kaffee und Kuchen und dann einen unterhaltsamen Auftritt der Kabarettistin Roswitha [+] Lesen Sie mehr Mit berechtigtem Stolz und einer gebührenden Jubiläumsfeier begeht die Katholische Frauengemeinschaft Hardheim am Sonntag, 21. Mai, ihr 100-jähriges Bestehen ab 14.30 Uhr im katholischen Pfarrheim. Das abwechslungsreiche Festprogramm bietet zunächst einen Blick in die Chronik und eine Fotoschau bei Kaffee und Kuchen und dann einen unterhaltsamen Auftritt der Kabarettistin Roswitha Scherer-Gehrig. Um 17.30 Uhr beschließt eine Maiandacht im Erftaldom das Jubiläumsprogramm. Um allen Interessierten den Weg zum Pfarrheim auch bei Behinderung oder Beschwerden zu erleichtern oder zu ermöglichen, wird ein Fahrdienst eingerichtet. Anmeldungen zur Nutzung dieses Angebotes werden zur Erleichterung der Organisation bis Freitag, 19. Mai, bei Andrea Klee, Tel. 06283/9859821, erbeten. Alle interessierten sind willkommen.

Wo und auf welcher Basis entstand die Katholische Frauengemeinschaft?

Die Anfänge liegen in Frankreich. Ab 1856 wurden die "Gebetsvereine christlicher Mütter" auch in Deutschland heimisch. Nachdem sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein tiefgreifender Wandel im Rollenverständnis von Frauen vollzogen hatte, entstanden in den Pfarrgemeinden die Jungfrauen- und Müttervereine. Ziel der Kirche war damals die Intensivierung der Frauenseelsorge und -bildungsarbeit. Ab 1915 schlossen sich dann die pfarrlichen Müttervereine zu Diözesanverbänden zusammen. 1917 auch in der Erzdiözese Freiburg. Damals gab es im Bereich der Erzdiözese 462 "christliche Müttervereine", und einen davon auch in Hardheim. Am 17. September 1917 fand die Gründungsversammlung des Diözesanvereins in Offenburg statt.

Wie ging es dann weiter?

Der Diözesanverband erlebte wie der Bundesverband Höhen und Tiefen in den ersten Jahrzehnten seines Bestehens. Politische Umstände sowie der Zweite Weltkrieg und die Not der Nachkriegszeit bestimmten das Bild der Frauengemeinschaften vor Ort. Aber vom Diözesanverband gingen wertvolle Anregungen aus, die von den Ortsverbänden dankbar genutzt wurden. 1957 wurde im Diözesanverband eine Mütterschule gegründet, die als "Fahrbare Mütterschule" 23 Jahre lang Marienschwestern zu den Frauen vor Ort brachte. Neue Arbeitsschwerpunkte wurden in den 80er Jahren gesetzt: Das Ansprechen von jungen Frauen und anderen, nicht verbandlich organisierten Frauen.

Wie kam es zur Gründung der Frauengemeinschaft in Hardheim?

Am 30. März 1917 errichtete der damalige Pfarrer Stephan die "Erzbruderschaft Christlicher Mütter" in der Pfarrei St. Alban. Daraus entstand der sog. "Christliche Mütterverein". Damals bildeten die Müttervereine eine Glaubens- und Gebetsgemeinschaft für Frauen und Mütter, deren Männer und Söhne im Krieg waren. Sie unterstützten sich und gaben sich gegenseitig Halt.

Wie entwickelte sich die Gemeinschaft dann nach dem Krieg?

Im Herbst 1953 wurde in Hardheim zu einem Informationstag eingeladen. Dank einer groß angelegten Mitgliederwerbung der damaligen Vorsitzenden Amalie Beuchert und durch Präses Geistlichen Rat Josef Heck konnte 1954 eine große Anzahl neuer Mitglieder geworben werden. Damals betrug die Mitgliederzahl 423 Frauen. 1968 wurde der Name Katholische Frauen- und Müttergemeinschaft in Katholische Frauengemeinschaft Kfd umgewandelt.

Was waren die Schwerpunkte der Arbeit?

Ausgehend von der Gebetsgemeinschaft unterstützte der Verein ab den 50er/60er Jahren die Frauen vor Ort durch Vorträge im theologischen Bereich, aber auch in Erziehungsfragen. Geselligkeit wurde auch groß geschrieben, so fand die erste Frauenfastnacht bereits 1968 im "Weißen Ross" statt. Ab 1972 wurde der erste ökumenische Weltgebetstag in Hardheim begangen. Nicht vergessen werden dürfen die vielen Hilfsaktionen, die von den Frauen jährlich unterstützt wurden, früher mit Paketen, heute mit Geldspenden.

Was sind die Schwerpunkte heute?

Auch im Jubiläumsjahr sind in unserem Programm die traditionellen kirchlichen Angebote wie die mit von der Kfd mitgestalteten Frauenmessen, ökumenischer Weltgebetstag, Bestunde in der Liturgischen Nacht, Maiandacht sowie Adventsbesinnung verankert. Das große Angebot von Fachvorträgen hat sich in Anbetracht der Mobilität etwas geändert. So werden die Abende, die den Frauen in unserer hektischen Zeit gut tun wie z. B. Wohlfühlabend, meditatives Tanzen, Sommerlesung, Ausflüge oder die monatliche Bäderfahrt nach Bad Rappenau gern angenommen.

Wie soll der Weg in die Zukunft aussehen?

Ein erstes Treffen aller Kfd-Vorstandsteams in der neuen Seelsorgeeinheit fand im letzten Jahr statt und ließ deutlich werden, dass der Austausch fortgeführt werden soll, um als starke Kfd zusammenzuwachsen. Neben weiteren neuen Mitgliedern für unsere Gemeinschaft ist es auch notwendig, jüngere Mitarbeiterinnen zu finden, damit wir auch in Zukunft mit Elan unser vielfältiges Angebot für alle Frauen aufrecht erhalten können. Zusammen mit dem Bundesverband geht die Kfd Hardheim in das Jubiläumsjahr 2017 unter anderem mit dem Ziel, neue Mitglieder zu gewinnen, damit er weiterhin der größte Frauenverband in Deutschland bleibt.