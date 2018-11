Höpfingen. (rüb) Sie sind vielen Autofahrern ein Dorn im Auge: Die Blitzersäulen, von denen es alleine in Höpfingen zwei Stück gibt. Nicht nur verärgert, sondern sprichwörtlich rasend vor Wut müssen aber unbekannte Täter gewesen sein, die der am Ortsausgang Richtung Hardheim aufgestellten Blitzersäule massive Schäden zugefügt haben.

Wie die Polizei mitteilte, richteten die Unbekannten in der Nacht auf Sonntag Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Die Täter machten sich wahrscheinlich im Schutz der Dunkelheit über die Blitzersäule in der Heidelberger Straße her. Die Täter beklebten und besprühten das Gehäuse und rissen eine Abdeckung ab. Diese warfen sie anschließend in eine angrenzende Wiese.

Ob es den Unbekannten dabei gelang, die Funktionalität der Blitzersäule zu beeinträchtigen, ließ sich gestern noch nicht sagen. Roland Frank, Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn, der die vier Säulen in Hardheim, Höpfingen und Rippberg betreibt, teilte mit, dass die Schäden am heutigen Dienstag gemeinsam mit einem Vertreter der Herstellerfirma begutachtet werden sollen.

Bereits in der Vergangenheit habe es an den Blitzersäulen Fälle von Vandalismus gegeben - aber noch nie so massiver und gravierend wie jetzt.

Ob die Täter die Beschädigungen von langer Hand geplant haben, oder ob es eine spontane Reaktion darauf war, dass sie "geblitzt" wurden, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Der Gemeindeverwaltungsverband hat Strafanzeige gegen unbekannt gestellt.

Womöglich träg die Auswertung der Blitzerfotos zur Aufklärung des Tat bei, auch wenn Yvonne Schmierer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn einschränkt: "Nicht jeder, der auf den Fotos zu sehen ist, ist ein potenzieller Täter."

Info: Die Polizei Buchen ermittelt und hofft unter Telefon 06281/904-0 auf Zeugenhinweise.