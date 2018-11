Von Rüdiger Busch

Hardheim/Höpfingen. 1573 Bürger aus Hardheim und Höpfingen - und damit rund 20 Prozent der Wahlberechtigten - sprechen sich mit ihrer Unterschrift dafür aus, dass die beiden Kommunen die Pläne für einen gemeinsamen Windpark mit sechs Anlagen im Gewann "Kornberg" stoppen. Vertreter der Bürgerinitiative "Windwahnsinn Bretzingen"überreichten die Unterschriften des Bürgerbegehrens am Freitagvormittag im Hardheim Rathaus an die Bürgermeister Volker Rohm und Adalbert Hauck. Hintergrund Hintergrund > In beiden Rathäusern wird das Bürgerbegehren nun auf seine Rechtmäßigkeit geprüft. Anschließend soll das Thema in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung behandelt werden. Sowohl in Hardheim wie auch in Höpfingen wäre hierfür der 26. Januar der nächstmögliche Termin. > Sollten bei der Prüfung keine formalen Gründe gegen das Bürgerbegehren gefunden werden, sind für den weiteren Ablauf des Verfahrens zwei mögliche Varianten denkbar: 1. Der Gemeinderat revidiert seinen Beschluss und stellt die Planungen für den Windpark ein. 2. Der Gemeinderat bleibt bei seinem Beschluss, und es kommt zu einem Bürgerentscheid. Um das Projekt dann zu stoppen, wären die Stimmen von 25 Prozent aller Wahlberechtigten nötig. > Die Frage, wie es weitergehen würde, wenn sich die Gemeinderäte der beiden Kommunen unterschiedlich entscheiden, ist offen.

Unterschriften von zehn Prozent der Wahlberechtigten beider Gemeinden waren nötig, damit das Bürgerbegehren eingereicht werden konnte. Dass nun mit jeweils rund 20 Prozent doppelt so viele Bürger zu einer Stimmabgabe bewegt werden konnten, ist ohne Zweifel eine überaus deutliche Willensbekundung.

"Für die Verwaltung ist es eine Selbstverständlichkeit, die Sorgen und Nöte der Bürger erst zu nehmen", sagte Bürgermeister Rohm zu den etwa zehn Vertretern der Bürgerinitiative. Er sicherte zu, dass sich die Verwaltung "ganz neutral und objektiv mit der Sache befassen" werde und nach den Vorgaben der Gemeindeordnung entscheiden werde.

Der Bürgerinitiative und deren Sprecher Albrecht Reichert dankte er für die weitgehend sachlich geführte Diskussion bei der Informationsveranstaltung am Montag in der Erftalhalle. Er wünsche sich, dass die Diskussion sachlich bleibe und nicht persönlich werde, betonte Rohm - egal, wie das Ganze ausgehe.

Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck, der als Entgegenkommen an die Bürgerinitiative zur Annahme der Unterschriften nach Hardheim gekommen war, machte deutlich, dass es zwar ein gemeinsames Windparkprojekt sei, es aber um zwei separate Bürgerbegehren gehe - eines in Hardheim, eines in Höpfingen. "Wir streiten um den besten Weg für unsere Gemeinden, aber wir wollen uns auch anschließend weiter offen in die Augen schauen können", betonte Hauck.

"Wir reichen die Hand", unterstrich Albrecht Reichert. Im Dialog solle die richtige Entscheidung für die Bürger gefunden werden. Er verwies darauf, dass in Hardheim 1077 und in Höpfingen 496 Unterschriften gesammelt wurden. Nötig gewesen wären für Hardheim rund 560 und für Höpfingen etwa 250 Unterschriften. "Das heißt, die Bürger lehnen dieses Vorhaben ab", erklärte Reichert.

Die Bürgermeister wüssten, wie schwer es sei, die Menschen zu mobilisieren. Das Thema Windkraft habe dies in kürzester Zeit geschafft, verdeutlichte Reichert: "Diese 1573 besorgten Bürger und wir, die Initiatoren, fordern, dass die Gemeinderäte mit Ihnen an der Spitze sich zum Wohle der Bürger erneut mit dem Thema befassen, die notwendigen Entscheidungen treffen und sich von diesem ,Wind-Wahnsinn' verabschieden."

Für den Fall eines Bürgerentscheids sei die Bürgerinitiative zuversichtlich, die erforderlichen Stimmen ebenfalls zu erreichen. Haben sich jetzt bereits rund 20 Prozent der Bürger gegen den Windpark stark gemacht, wäre es in der Tat keine Überraschung, wenn dann die nötigen 25 Prozent zusammenkommen würden.

Im Anschluss an die Übergabe der Unterschriften sicherten beide Bürgermeister eine neutrale und möglichst zügige Überprüfung des Bürgerbegehrens zu. "Das Thema bewegt die Bürger", räumte Volker Rohm ein und wies gleichzeitig darauf hin, dass es auf jeden Fall in einer öffentlichen Ratssitzung behandelt werden soll.

In der Folge entwickelte sich eine kleine Diskussion. Wolfram Fitz kritisierte, dass "so wenig Ratsmitglieder" bei den beiden Informationsveranstaltungen gewesen seien. Margit Rösch zweifelte die Neutralität des vom Projektierer ZEAG in Auftrag gegebenen artenschutzrechtlichen Gutachtens an. Bürgermeister Rohm merkte hierzu an, dass das beauftragte Büro Beck aus Darmstadt seinen Ruf nicht für ein Gefälligkeitsgutachten riskieren werde. Die Gemeinden hätten diesen Weg gewählt, da sie andernfalls selbst rund 100.000 bis 200.000 Euro für ein Gutachten hätten bezahlen müssen - so trägt der Projektierer die Kosten.

Wolfram Fitz verwies auf die Willenserklärung von knapp 1600 Bürgern. Deshalb dürften die Überprüfung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nicht zur Suche nach dem berühmten Haar in der Suppe werden. "Die Bürger wollen den Windpark nicht" - wenn dann nach einem etwaigen Formfehler gesucht werde, um das Bürgerbegehren zu stoppen, werde es einen Aufstand geben.

Adalbert Hauck verwies darauf, dass man sich nicht im rechtsfreien Raum bewege und die gesetzlichen Vorgaben einhalten müsse. Man sei dem Wohle der Bürger verpflichtet, müsse aber im Rahmen des Gesetzes bleiben.