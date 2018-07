Hainstadt. (tra) "Zwei Gäste sind schon da", freute sich Maximilian Mächtlen bei seinem Rundgang durch die neue Tagespflege-Einrichtung der Eva-Seniorendienste, die gestern in Hainstadt ihre Arbeit aufnahm. "Auch für die restlichen Wochentage liegen bereits Anmeldungen vor", berichtet er.

In den hellen und großzügigen Räumen können bis zu 20 Pflegebedürftige betreut werden. Viel Naturholz, Glaselemente sowie bunte Fotografien und Bilder sorgen eine angenehme Atmosphäre.

Die Tagespflege-Einrichtung ist aktuell von Montag bis Freitag von 8 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Gäste bekommen ein Frühstück, ein Mittagessen sowie nachmittags Kaffee und Kuchen. "Wenn sich genügend Interessenten finden, kann das Angebot auch auf das Wochenende ausgeweitet werden", erläutert Maximilian Mächtlen, Geschäftsführer der Eva-Seniorendienste in Buchen.

Auch für Beschäftigung ist in der Tagespflege gesorgt: Kreativität und Bewegung stehen im Mittelpunkt. "Wir bieten Seniorengymnastik an. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Sturzprävention und der Vorbeugung von Gelenkversteifung", sagt Mächtlen.

Zudem werde in der Einrichtung musiziert und es gebe viel Raum für Kreativität: Demnächst werden Adventskränze gebastelt und Weihnachtsplätzchen gebacken. Auch Gesellschaftsspiele werden angeboten.

Die Tagespflege-Einrichtung ist vor allem für Menschen mit Demenz konzipiert. "Es wird jedoch niemand abgewiesen, der keine Demenz hat und die Tagespflege in Anspruch nehmen will", so Mächtlen. Wer die neue Tagespflege-Einrichtung in der Ziegeleistraße kennenlernen möchte, hat am 24. November und am 15. Dezember die Möglichkeit. An diesen Tagen wird jeweils nachmittags ein "Tag der offenen Tür" angeboten.

Info: Weitere Informationen über die neue Einrichtung gibt es unter Tel. 06281/325460 sowie im Galda-Haus unter Tel. 06281/562420.