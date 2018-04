Großeicholzheim. (lm) "Dank der Bürgerenergie e.G. mit zahlreichen Mitgliedern und Verantwortlichen sowie einer großartigen Gemeinschaftsleistung ist Großeicholzheim das erste Bioenergiedorf im Landkreis und eines von nur drei im Regierungsbezirk Karlsruhe," betonte Landrat Dr. Achim Brötel bei der offiziellen Einweihung des Nahwärmenetzes der Bürgerenergie Großeicholzheim in der voll besetzten Schlossgartenhalle. Um den hohen regionalen Stellenwert des Anlasses zu unterstreichen hob Bürgermeister und Vorsitzender des Aufsichtsrates Thomas Ludwig hervor, dass der Bau dieses Nahwärmenetzes in ganz erheblichem Maße zur Stärkung der Infrastruktur Großeicholzheims beigetragen habe: "Mit der Abwärme der Biogasanlage in der Bannholzsiedlung wird nun eine wohnortnahe Energiequelle von einem örtlichen Energieversorgungsunternehmen in Bürgerhand genutzt und damit eine ganz erhebliche Wertschöpfung generiert und gebunden". Neben den Bürgerinnen und Bürgern als Genossenschaftsmitglieder, dem Vorstand und Aufsichtsrat und den zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Banken und den am Bau beteiligten Firmen galt ein besonderer Willkommensgruß MdB Alois Gerig, Bene Müller Vorstand der Solarkomplex AG, Bürgerenergie-Vorstand Reinhold Rapp und den Orts- und Gemeinderäten. Ein besonderer Dank galt Roland Bangert für die anschauliche und informative Bild-Präsentation sowie Klaus, Tim und Clara Winkelhöfer von der Musikschule Bauland für die musikalische Umrahmung der Feierstunde.

Ein historisches Datum in der Geschichte Großeicholzheims nannte der Bürgermeister den 1. Februar 2014, denn an diesem Tag ging mit dem Nahwärmenetz ein neues Versorgungssystem mit Energie für Warmwasser- und Heizungsversorgung offiziell in Betrieb, wenngleich die Idee hierzu bereits 2010 reifte. Heute könne man stolz darauf sein, dass hier ein Riesen-Projekt als Bürgeraktion in Rekordzeit realisiert wurde.

Deutlich wurde dies auch im ausführlichen Rückblick durch Vorstand Roland Bangert unter dem Motto: "Wie alles begann". Erinnert wurde dabei an die zahlreichen Info-Veranstaltungen, Fragebogenaktion, Bildung von Arbeitskreisen und die Vorbereitungen zur Gründung einer Genossenschaft mit enger Einbindung der interessierten Bevölkerung. Es folgten Arbeitssitzungen, eine Machbarkeitsstudie durch das Ingenieur-Büro Schuler (Bietigheim-Bissingen) mit einer Vorfinanzierung durch die Biogas Seckach, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und die Gründung der Bürgerenergie Großeicholzheim mit 83 Mitgliedern am 22.11.2011. Bereits im Februar 2012 konnten Vorstand und Aufsichtsrat ein Zwischenergebnis von 74 abgeschlossenen Wärmelieferverträgen verkünden, denen wenig später der wirtschaftlich angepeilte 100. Genosse folgte. Mitte Mai 2014 konnte man stolz vermelden, dass die ersten 100 000 Liter Heizöl seit der ersten Wärmelieferung am 19. Dezember 2014 ersetzt und 94 von 119 Übergabestationen in Betrieb waren. Aktuell liege man bei 400 000 Litern Heizöleinsparung, bei einer Gesamtinvestition von rund 3.39 Millionen Euro.

Im Anschluss referierte Bene Müller von der Solarcomplex AG zu aktuellen energiepolitischen Themen. Bürgermeister Thomas Ludwig zeigte sich stolz über das beispielhafte Engagement der Bürgerschaft und aller an diesem Großprojekt Beteiligten. Landrat Dr. Brötel: "Ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, was Bürgersinn und Bürgergeist alles bewirken und bewegen können, wenn man die Dinge mit Herz und Verstand selbst in die Hand nimmt". In diesem Zusammenhang nannte der Landrat den Großeicholzheimer Reiner Wetterauer als Pionier der Energiewende, der seit 2007 eine Biogasanlage betreibt, die Strom und Wärme produziert.

Auch in den Grußworten der Gäste wurde dies bestätigt, wobei die noch junge Genossenschaft mit derzeit 136 Hausanschlüssen bei über acht Kilometern Versorgungsleitungen bereits heute schon als gelungenes Vorzeigemodell bezeichnet werden könne. Als klaren Vorteil des Konzeptes sieht man die Wertschöpfung vor Ort, wodurch Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen und so für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung des ländlichen Raumes sorgen.

Mit einem besonderen Hinweis auf die geleistete Arbeit und das weitsichtige Handeln galt stellvertretend der Dank den drei Vorständen der Bürgerenergie Großeicholzheim Reinhold Rapp, Roland Bangert und Roman Henn sowie dem Aufsichtsrat mit dem Vorsitzenden Bürgermeister Thomas Ludwig und seinem Stellvertreter Reiner Wetterauer.