Höpfingen. (rüb) "Mit aller Leidenschaft will ich mich auch künftig als Ideengeber, als Motor und als Gestalter für unser Höpfingen einsetzen." Amtsinhaber Ehrenfried Scheuermann warb in seiner Rede für die Fortführung der in den zurückliegenden 24 Jahren "gemeinsam geschriebenen Erfolgsgeschichte". In seiner Amtszeit seien Höpfingen und Waldstetten mit Augenmaß und Engagement fortentwickelt und fit gemacht worden für eine lebens- und liebenswerte Zukunft, so dass es sich lohne, dort zu leben und zu arbeiten, betonte der Bürgermeister.

"Seit meinem Amtsantritt ist es gelungen, sehr, sehr vieles in unserer Gemeinde zu entwickeln, aufzubauen, zu sanieren, neu zu gestalten", verdeutlichte Scheuermann und verwies auf eine Reihe erfolgreicher Maßnahmen, denen eines gemein war: Ihre Verwirklichung verdanken sie umfangreichen Fördermitteln. Mit seinem Wissen, seinen Erfahrungen und seiner Reputation sei er in den letzten 24 Jahren Türöffner für innovative Lösungen gewesen, die der Gemeinde weiterhelfen: "Ich kann auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen im Regierungspräsidium und in den Ministerien reden und verhandeln."

Scheuermann verwies auf mehrere Beispiele für herausragende Projekte, darunter die Instandsetzung der Ortsdurchfahrt mit der Generalsanierung der alten Wasserleitung oder die Stadtsanierung in Höpfingen, bei der der Eigenanteil der Gemeinde dank einer ideenreichen Konzeption bei gerade einmal zwölf Prozent gelegen habe.

Der Bürgermeister präsentierte sich in seiner Rede aber nicht als Einzelkämpfer, sondern würdigte auch Gemeinschaftsleistungen, die unter seiner Regie verwirklicht worden seien wie die beiden Seinerzeitfeste, die ohne breite Unterstützung vieler nicht hätten realisiert werden können. "Ich habe nichts unversucht gelassen, um das Ansehen unserer Gemeinde nach außen, wie gegenüber den übergeordneten Behörden und Instanzen zu mehren. Dies ist mir gelungen, weil wir in Höpfingen und Waldstetten einen sprichwörtlichen Zusammenhalt pflegen, der auch nach außen beeindruckt", so der Amtsinhaber.

"Die finanzielle Situation unserer Gemeinde haben wir in einem Kraftakt miteinander konsolidiert", unterstrich Scheuermann und sprach damit ein Höpfinger Dauerthema an, das aber ein Problem aller kommunalen Haushalte landauf landab sei. Durch konsequente Sparanstrengungen sei es trotz aller Widrigkeiten gelungen, die Verschuldung der Gemeinde auf den Stand von Anfang der 1990er Jahren zurückzuführen, ohne das hohe Niveau der gemeindlichen Infrastruktur zu gefährden.

Dennoch lägen noch große Aufgaben vor der Gemeinde, zeigte Scheuermann auf, und zählte u. a. die Fortführung der Stadtsanierung, die Sanierung der ehemaligen Schule in Waldstetten oder den bau eines Feuerwehrgerätehauses in Höpfingen auf. Der lang gehegte Wunsch zur Ansiedlung eines kleineren Verbrauchermarktes könnte bald Wirklichkeit werden, denn es gebe nun möglicherweise einen Investor.

"Für all dies und sicher noch einiges mehr braucht Höpfingen einen Bürgermeister, der dies nicht nur will, sondern auch kann", sagte Scheuermann abschließend und bewarb sich damit erneut um das Amt des Bürgermeisters und zwar für eine Amtszeit von sechs Jahren.