Schweinberg. (K) Der Musikverein Schweinberg, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, ist dank seiner jungen, aktiven Vorstandschaft sowie des hohen Leistungsstandes seiner beiden Orchestern ein wichtiger Kulturträger in der Dorfgemeinschaft. In seiner Jahreshauptversammlung am Samstagabend im Gasthof "Grüner Baum" blickte der Verein auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2013 zurück. Musikalisch umrahmt wurde die harmonische Versammlung von einem Bläsersextett der Musikkapelle.

In ihrem Bericht dankte Vorsitzende Dorothee Kaufmann zunächst dem Dirigenten Luk Murphy sowie allen Musikern, die durch ihre Konzerte den Freunden der Blasmusik viel Freude bereitet hätten. Besonders erfreut äußerte sich die Vorsitzende darüber, dass die Mini-Band unter der Leitung ihrer Dirigenten Hannah Kaufmann und Kevin Nied inzwischen zu einem festen Bestandteil des Vereins geworden sei.

In ihrer Vorschau gab Dorothee Kaufmann bekannt, dass der Musikverein am 17. Mai mit einem Festbanketts sein 50-jähriges Bestehen feiern werde. Weitere Jubiläen feiere der Verein mit dem fünfjährigen Bestehen der Mini-Band und der erstmals urkundlichen Erwähnung der Blasmusik in Schweinberg im Jahre 1814.

Schriftführer Marc Reinhart ließ die Aktivitäten der beiden Klangkörper Revue passieren zu lassen. Erwähnung fand die musikalische Gestaltung mehrerer Gottesdienste und Prozessionen sowie das Spielen von Ständchen bei Jubiläen und runden Geburtstagen. Insgesamt habe die Musikkapelle 31 Termine wahrgenommen. Der Musikverein Schweinberg zählt derzeit 190 Mitglieder.

Mit einem Lob bedachte Dirigent Luk Murphy den hohen Leistungsstand seines Orchesters, das er seit nunmehr 13 Jahren mit großem Erfolg leitet. Die Dirigententätigkeit bereite ihm nach wie vor große Freude. In seinem Blick auf die kommenden Aufgaben wies der Dirigent auf drei großen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr, die Serenade, den volkstümlichen Abend und das Jahreskonzert, hin, für die man sich bei den Proben bestens vorbereiten werde.

Sehr stolz sei er, so Luk Murphy weiter, auf die Jugendkapelle, spiele sie doch eine Musik, die ihresgleichen suche. Ein dickes Lob zollte er der jungen Vorstandschaft, die sehr gute Arbeit leiste.

Über die positive Entwicklung der 27 Musikschüler der Mini-Band erstattete Jugendleiterin Natalie Greß einen detaillierten Bericht. Wie Natalie Greß zunächst betonte, habe der Nachwuchs g bei mehreren Veranstaltungen seinen musikalischen Fortschritt eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Besonders stolz sei der Verein, dass im Juni 2013 15 Jungmusiker das Leistungsabzeichen erfolgreich absolviert hätten. Der Dank der Jugendleiterin galt den beiden Dirigenten Kevin Nied und Hannah Kaufmann, die die Jungmusiker erfolgreich betreuten.

Über die finanziellen Bewegungen des Vereins informierte Kassier Tobias Elbert. Inge Bauer, die zusammen mit Matthias Bechtold die Kasse geprüft hatte, bescheinigte dem Kassier eine saubere und sehr gewissenhafte Kassenführung.

Ortsvorsteher Dieter Elbert lobte das hohe Leistungsniveau der beiden Orchester, das sie bei ihren Konzerten deutlich unter Beweis gestellt hätten. Seine Rede nahm Dieter Elbert auch zum Anlass, das intakte Vereinsleben innerhalb der Dorfgemeinschaft zu würdigen. Ein Lob zollte er den Musikern auch für die erfolgreiche Jugendarbeit.

Die Grüße des Blasmusikverbandes Odenwald-Bauland überbrachte dessen Präsident Gerhard Münch. In diesem Zusammenhang lobte er ebenfalls die gute Jugendarbeit. Vorsitzende Dorothee Kaufmann und Gerhard Münch ehrten im Anschluss langjährige Musiker. Bernhard Schmitt erhielt für für 25-jährige Aktivität die Ehrennadel in Silber. Sodann überreichte Münch Emilia Bauer das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze sowie Johannes Weller das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber.

Groß war die Palette der Ehrungen, die Vorsitzende Dorothee Kaufmann im Namen des Musikvereins vornahm: für zehn Jahre Musizieren: Barbara Greß, Judith Kaufmann-Dörr, Michael Baumann und Johannes Weller; für 20 Jahre Aktivität: Andreas Leiblein; für 25 Jahre Aktivität und für 25 Jahre im Vorstand Bernhard Schmitt. Die Vorsitzende ehrte sodann auch folgende fördernden Mitglieder: für 25 Jahre Alfred Künzig; für 40 Jahre Raimund Häfner (er bekleidete auch zwölf Jahre das Amt des Kassiers), Sylvia Schmidt und Willibald Mohr.

Unter Wahlleitung von Ortsvorsteher Elbert wurde Vorsitzende Dorothee Kaufmann einstimmig für eine weitere Amtsperiode gewählt. Einstimmig wiedergewählt wurden auch Marc Reinhart als Schriftführer, sowie Ursel Loscher, Beate Reiter, Martina Volk und Natalie Greß als Beisitzer. Neu als Beisitzer wurden Kevin Nied und Matthias Kuhn in den Vorstand berufen. Bestätigt wurde Natalie Greß als Jugendleiterin. Als Kassenprüfer wurden Matthias Bechtold und Inge Bauer bestimmt.

Verabschiedet und mit einem Präsent belohnt wurden Heinz Herbst, der zwölf Jahre dem Vorstand als Beirat angehörte, sowie Hannah Kaufmann, die vier Jahre als Dirigentin die Mini-Band leitete.