Das erste frühlingshafte Wochenende lockt alljährlich die Motorradfahrer in Scharen auf die Straßen - doch leider bleibt es nicht immer bei einer unbeschwerten Ausfahrt. So auch gestern unweit des Mudauer Ortsteils Ünglert. Überhöhte Geschwindigkeit war vermutlich die Ursache für einen tödlichen Unfall, der sich gegen 13.30 Uhr auf der K 3971 zwischen Amorbach und Mudau zugetragen hat. Ein 42-jähriger Motorradfahrer aus Darmstadt, der mit einer Gruppe Biker unterwegs war, war kurz nach dem Ortsausgang Ünglert, am Ende einer scharfen Linkskurve, von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Baum gestreift und war eine rund 2,50 Meter hohe Böschung hinuntergestürzt. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte starb der Mann noch an der Unfallstelle. Foto: R. Busch