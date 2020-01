Tauberbischofsheim. (pol/van) Schuhe im Wert von rund 85.000 Euro haben Einbrecher in der Nacht auf Freitag aus einem Sportgeschäft in Tauberbischofsheim gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Die Täter hatten in der Zeit zwischen 23 Uhr am Donnerstag und 8.30 Uhr am Freitagmorgen die Haupteingangstüre des Ladens in der Hauptstraße aufgebrochen. Im Inneren nahmen sie fast 1000 Paar hochwertige Sport- und Wanderschuhe aus den Regalen und trugen diese wieder über den Haupteingang aus dem Gebäude.

Zusätzlich entwendeten die Täter etwas Bargeld und ein Gerät, mit denen die Sicherheitsmarken an den Schuhen entfernt werden können. Die Polizei geht davon aus, dass die Langfinger ein größeres Fahrzeug hatten.

In derselben Nacht wurden in der oberen Fußgängerzone zudem Kennzeichen von Fahrzeugen entwendet. Die Beamten prüfen nun, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Einbruch und dem Diebstahl gibt.

Hinweise gehen an die Telefonnummer 09341/810 der Polizei in Tauberbischofsheim.