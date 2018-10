Seckach-Großeicholzheim. (pol/rl) Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Sonntagabend in der Friedhofstraße in Großeicholzheim in einem Biergarten. Ein aufmerksamer Zeuge stellte im Hinterhof des Biergartens eine Rauchentwicklung fest. Sofort verständigte er die Feuerwehr und den Eigentümer.

Das Feuer konnte vollständig durch die freiwillige Feuerwehr aus Großeicholzheim und Seckach mit 23 Einsatzkräften gelöscht werden. Die Ursache des Feuers war vermutlich ein technischer Defekt eines Kühlaggregats. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.