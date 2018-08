Ravenstein. (pol/rl) Richtig reagiert hat ein 70-jähriger Ravensteiner, nachdem er mehrere Anrufe zu einem angeblichen Geldgewinn bekommen hatte. Der Anrufer hatte ihm am Samstag per Telefon einen Gewinn von 38.700 Euro versprochen, wenn der 70-Jährige ihm 1000 Euro für die "Geldtransportfirma" überweisen würde.

In einem weiteren Telefonat wurde er dann später aufgefordert, den Betrag in "iTunes" zu bezahlen. Das iTunes- Guthaben sollte sich der Geschädigte in einem Supermarkt besorgen.

Nachdem der 70-Jährige bei einem weiteren Anrufs angab, dass er bereits bei der Polizei war, beendete der mutmaßliche Betrüger das Gespräch.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht am Telefon auf derartige Maschen ein und informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.