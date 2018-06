Osterburken. (pol/mare) Noch unklar ist der Hintergrund einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrerinnen, die sich am Montagabend auf dem Gelände einer Tankstelle in der Merchinger Straße in Osterburken zugetragen hat. Das teilt die Polizei mit.

Eine 20-Jährige reinigte dort ihren Pkw und wurde von einer älteren Frau aufgefordert, sich zu beeilen. Offenbar ging es dieser aber nicht schnell genug und sie fuhr plötzlich ungefähr zehn Meter nach vorne auf die 20-Jährige zu.

Dabei kam es dann auch zum Anstoß zwischen dem Fahrzeug und der in der Waschbox stehenden Frau. Obwohl die Fußgängerin bei dem Vorfall leicht verletzt wurde und die Autofahrerin auf den Zusammenstoß ansprach, setzte diese nach kurzer Zeit ihre Fahrt fort und verließ das Tankstellengelände.

Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt und die Polizei versucht nun, die Personalien der Autofahrerin zu ermitteln. Um herauszufinden, wie sich der Vorfall genau zugetragen hat, werden Zeugen gebeten, sich unter Telefon 06281/9040 zu melden.