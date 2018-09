Mudau.(pol/rl) Mindestens 450 zum Verkauf bestimmte Christbäume zerstörten Unbekannte in der Nacht zum Freitag. Die Bäume waren am Donnerstag geschlagen worden und sollten am Freitag für den Verkauf vorbereitet werden.

Die Bäume lagerten gegenüber der Einfahrt des Golfplatzes Mudau, auf einem Grundstück im Gewann Ringmauer. Dort schnitten der oder die Täter die Spitzen der meisten Bäumen ab, sodass sie für den Verkauf nicht mehr geeignet sind. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Info: Wer zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen am Lagerplatz im Bereich der Donebacher Straße gemacht hat, wende sich an das Polizeirevier Buchen unter der 06281/9040.