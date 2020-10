Bei einem Unfall in der Steinbacher Straße bei Mudau verstarb der 68 Jahre alte Audi-Fahrer am Unfallort. Foto: Jana Schnetz

Mudau. (pol/ahn) Gleich zwei Mal hat es heute bei Mudau gekracht. Während der eine Unfall tödlich verlief, ging der andere glimpflich aus.

Wie die Polizei mitteilte, kam es heute Morgen gegen 9.45 Uhr in der Steinbacher Straße bei Mudau zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der 68-jährige Fahrer einer Audi-Limousine verstarb. Er kam aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Milchlastwagen. Durch den Aufprall erlitt der 68-Jährige tödliche Verletzungen und starb an der Unfallstelle. Der Fahrer des Milchlastwagens blieb unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 25.000 Euro.

Die Steinbacher Straße war während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis 13.45 Uhr voll gesperrt. Neben mehreren Fahrzeugen der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Nachmittag auf der Landesstraße L2311 zwischen Schloßau und Kailbach. Eine Frau kam dabei alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, wobei sich ihr Auto überschlug. Sie selbst blieb unverletzt, ihr Beifahrer wurde leicht verletzt.