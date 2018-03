Mudau-Donebach. (pol/rl) Zwei Scheuentore in der Odenwaldstraße gingen am Sonntagmorgen in Flammen auf. Die freiwilligen Feuerwehren aus Mudau und den Ortsteilen sorgten mit zahlreichen Einsatzkräften dafür, dass die Scheune nicht ausbrannte.

Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an den Toren und am Dach des Gebäudes. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.